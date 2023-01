ODBILA ULOGU ZBOG INTIMNE SCENE S BRATOM SVOG MUŽA: Nina Janković o neprijatnoj situaciji i reakciji supruga

Nina Janković je odbila ulogu u kojoj je trebalo da bude intimna sa Miodragom Dragičevićem, koji je u srodstvu s njenim suprugom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Nina Janković učestvovala je u brojnim projektima i izgradila uspešnu karijeru, ali publika je možda najviše pamti po ulozi valerije u ostvarenju "Montevideo, Bog te video". Tokom glumačke karijere se, kao i njene koleginice, surela s brojnim izazovima, ali nije svaku ulogu oberučke prihvatala.

Nina Janković je duže od deset godina u skladnom braku sa Matejom Dičićem s kojim ima dvoje dece, sina Vukašina i ćerku Ivanku, a njen suprug je rođak još jednog poznatog glumca, Miodraga Dragičevića. Tokom snimanja serije "Čizmaši" Nini je ponuđena uloga koja je zahtevala snimanje intimnih scena sa pomenutim glumcem, međutim, nije pristala.

"Miši je ta uloga u 'Čizmašima' bila prva uloga. Nikad ne znaš kako će ljudi da reaguju na takve intimne scene. Nisam htela da mu odmažem, a sigurno ni njemu ne bi bilo prijatno. Možda bi sada bilo drugačije. Njega znam još od osnovne škole, ipak je, pre svega, brat mog muža. Njemu je to bilo tad bespotrebno, na kraju, to nije ni izgledalo kao što je pisalo u scenariju. Nisam želela da se on oseća neprijatno na snimanju svoje prve velike uloge. Posavetovala sam se i sa svojim mužem Matejom i oboje smo došli do zaključka da mi to nije potrebno. Naslovi kao što su 'Bio sa snajkom u krevetu' ili 'Vrele scene sa snajkom' sigurno bi se pojavili u medijima, a to je bespotrebno, posebno što je Miodrag bio jako mlad kada je dobio tu ulogu, koju je odigrao fenomenalno", izjavila je glumica za Kurir.