Šok objava najbogatije Srpkinje udate za milijardera: Snimala 20 godina starijeg muža, pa rekla da je sve prevara

Ivana Berendika sreću je pronašla pored Tomasa, milijardera kojem je rodila dvoje dece

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Nekadašnja pevačica i članica grupe "Models", Ivana Berendika, postala je milionerka nakon udaje za osnivača kompanije "Google" sa kojim ima dvoje dece.

Iako svoju privatnost i porodicu vešto čuva daleko od očiju javnosti, Ivana je sada podelila interesantan snimak.

Ivana je sa porodicom uživala u poznatom parku u Japanu u kojem se nalaze jeleni i srne. Ipak, tu se desila nezgoda, kada su upravo jeleni i srne napali njenog muža. Išli za njim, dok se on trudio da im izmakne.

- Klanjaju se za hranu, čine se ljubaznim. To je sve prevara, ujedaju kao ludi - šalila se Berendika.

Pogledajte 00:17 Muža bivše modelsice napali jeleni Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Ivana je u braku sa svojim 20 godina starijim suprugom Tomasom dobila blizance, Zoi Mej i Kai Nikole.

Nakon što je napustila grupu "Models", Ivana se preselila iz Srbije, završila studije na prestižnom dizajnerskom univerzitetu, a danas sa porodicom živi u luksuznoj vili u Majamiju. Govoreći o svom suprugu milioneru, Ivana je priznala da nikada nije bila devojčica koja je maštala o "princu na belom konju", već je uvek bila racionalnija. Ipak, ističe da su je Tomasove godine, mudrost i harizma naveli da se istinski zaljubi u njega

Izvor: Instagram/Printscreeen/Ivanaberendika

- Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima".

Ko je Tomas Jermoluk?

Američki preduzetnik i menadžer, poznat je po dugogodišnjem radu u Silicijumskoj dolini, a karijeru je započeo u kompaniji Silicon Graphics, gde je dogurao do predsednika i izvršnog direktora, a kasnije je bio na čelu internet provajdera Excite koji se procenjivao na 6.7 milijardi.

Izvor: Instagram/Printscreeen/Ivanaberendika

Tokom godina postao je partner u jednom od najuticajnijih investicionih fondova Kleiner Perkins (vrednost oko 14 milijardi), koji je, među ostalim ulagao i u Google, što je u pojedinim domaćim medijima dovelo do pogrešnih navoda da je on jedan od osnivača ove kompanije.







(Blic, MONDO)