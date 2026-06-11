"Upalio mi se nerv u glavi, uticalo je na vid": Reper zabrinuo objavnom, progovorio o zdravstvenim problemima

Mladi reper Heni se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Izvor: Instagram/hennypijem/screenshot

Mladi reper Miloš Stojković, publici poznatiji kao Heni, nedavno je izazvao zabrinutost među svojim pratiocima jednom prilikom na Instagramu objavivši fotografiju na kojoj prima infuziju.

Nakon brojnih pitanja zabrinutih fanova, muzičar se oglasio i objasnio da mu se zdravstveno stanje pogoršalo, zbog čega je bio primoran da otkaže sve predstojeće nastupe.

Heni je otkrio da mu je dijagnostikovano zapaljenje očnog nerva u mozgu, zbog kojeg trenutno gubi vid na jednom oku i nalazi se na jakim terapijama.

"Imam zapaljenje očnog nerva u mozgu zbog kojeg gubim vid na jednom oku, pa sam na malo jačim terapijama. Sva sreća, dva oka imam, a sluh je nikad bolji. Pazite se, čuvajte sebe", napisao je tom prilikom pjevač.

Ipak, uprkos ozbiljnoj situaciji, reper se trudi da zadrži pozitivan duh. Našalio se da "sva sreća ima dva oka" i dodao da mu je sluh "nikad bolji". Inače, Heni je ranije otvoreno govorio o svojim počecima i prijavljivanju za takmičenje "Zvezde Granda".

Kao veliki ljubitelj ove emisije, otišao je na audiciju, ali mu je Saša Popović tada rekao da mu pjevanje "nije baš najbolje" i posavjetovao ga da pokuša ponovo sledeće godine.

Reper je priznao da tada zaista nije bio vrsni pjevač, ali je dodao da se to godinama uspješno uči i savladava.

Izvor: Blic/ MONDO