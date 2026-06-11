Pjevač Nikola Rokvić u jednoj objava otkrio i da trenira 6 puta nedjeljno
Nikola Rokvić uspio je da dođe do željene kilaže, a naporni treninzi u teretani isplatili su se i mnogi kažu da nikada bolje nije izgledao. On je sada šokirao i napravio pometnju na mrežama kada je objavio snimak iz tuš kabine.
Bio je leđima okrenut kameri, a pored isklesanih mišića, u prvi plan je došla i njegova tetovaža ispod vrata.
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Nikola je uspio da smrša 20 kilograma, a nedavno je otkrio i kako.
Skinuo se Nikola Rokvić: Pjevač objavio snimak iz tuš kabine (Video)
Pitate me u porukama koliko treniram i šta?
Na nedjeljnom nivou :
- 4 treninga snage ( teretana )
- 1 Muay Thai ( box )
- 1 plivanje ili trčanje
Sada ide i period Velikog posta koji iskoristim da budem u kalorijskom deficitu od 500 kalorija na dnevnom nivou… Mnogo toga sam probao ali je deficit jedini mogući alat za skidanje procenata masti i ako se dobro proračuna dovoljan unos proteina ( ~ 2g po kg ) da bi sačuvali mišić, eto i rezultata!
(Blic, MONDO)