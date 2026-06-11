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Skinuo se Nikola Rokvić: Pjevač objavio snimak iz tuš kabine (Video)

Skinuo se Nikola Rokvić: Pjevač objavio snimak iz tuš kabine (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pjevač Nikola Rokvić u jednoj objava otkrio i da trenira 6 puta nedjeljno

Skinuo se Nikola Rokvić: Pjevač objavio snimak iz tuš kabine Izvor: Instagram/NikolaRokvic

Nikola Rokvić uspio je da dođe do željene kilaže, a naporni treninzi u teretani isplatili su se i mnogi kažu da nikada bolje nije izgledao. On je sada šokirao i napravio pometnju na mrežama kada je objavio snimak iz tuš kabine.

Bio je leđima okrenut kameri, a pored isklesanih mišića, u prvi plan je došla i njegova tetovaža ispod vrata.

Pogledajte:

Smršao 20 kilograma

Nikola je uspio da smrša 20 kilograma, a nedavno je otkrio i kako.

Pitate me u porukama koliko treniram i šta?

Na nedjeljnom nivou :

- 4 treninga snage ( teretana )

- 1 Muay Thai ( box )

- 1 plivanje ili trčanje

Sada ide i period Velikog posta koji iskoristim da budem u kalorijskom deficitu od 500 kalorija na dnevnom nivou… Mnogo toga sam probao ali je deficit jedini mogući alat za skidanje procenata masti i ako se dobro proračuna dovoljan unos proteina ( ~ 2g po kg ) da bi sačuvali mišić, eto i rezultata!

 (Blic, MONDO)

Tagovi

Nikola Rokvić tuš kabina

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