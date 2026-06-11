39 godina mlađa djevojka Lazara Ristovskog se slikala u halterima: Ispod grudi bezobrazan prorez, a komentari pljušte

Anica Lazić iznenadila je sve prije nekoliko dana brutalnim izdanjem o kojem ne prestaje da se priča

Izvor: anicalazicoffcial/instagram

Mlada glumica Anica Lazić promijenila je imidž tokom poslednjih mjeseci, te je sada možemo češće vidjeti u zavodljivim toaletama koje stavljaju akcenat na njenu vitku liniju.

Ipak, iako se na brojnim događajima pojavljivala u se*si kombinacijama, malo ko je mogao da očekuje da će 39 godina mlađu djevojku Lazara Ristovskog vidjeti u tako vamp izdanju, kao što je to bio slučaj prije nekoliko dana.

Anica se slikala u mini korset haljini sa izrezom ispod grudi i u halterima, a njen "look" malo koga je ostavio ravnodušnim.

Izvor: anicalazicoffcial/instagram

Komplimenti su se samo ređali, a mnoge je zanimalo i gdje se uputila ovako obučena. Ipak, kako glumica trenutno radi na seriji, ovo je zapravo bilo izdanje u jednoj od scena.

Pogledajte još fotografija lijepe glumice:

Nedavno operisala nos

Inače, Anica Lazić nedavno se podvrgla operaciji nosa, na preporuku ljekara, zbog devijacije koju je imala, ali je tom prilikom i estetski korigovala oblik, što je promijenilo i njeno lice, a kako danas izgleda, pogledajte u galeriji u nastavku: