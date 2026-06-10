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Eva Longorija ponovo sa bivšim mužem koji ju je varao: 15 gofina nakon razvoda glumica blista od sreće

Eva Longorija ponovo sa bivšim mužem koji ju je varao: 15 gofina nakon razvoda glumica blista od sreće

Autor Ana Živančević
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Nakon buranog razvoda, Eva Longorija i Toni Parker su se ponovo sreli.

Eva Longorija objavila fotografiju sa Tonijem Parkerom Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Glumica Eva Longorija iza sebe ima dva braka, a drugi razvod sa nekadašnjim sportistom Tonijem Parkerom je bio i te kako medijski propraćen.

Eva Longorija je poprilično iznenadila obožavaoce kad je ushićena objavila fotografiju sa bivšim suprugom sa kojim je imala i više nego buran razvoda.

Za razliku od razvoda od glumca Tajlera Kristofera koji je uspjela da 2004. godine zadrži manje više ispod rada, rastanak od tadašnje NBA zvijezde Tonija Parkera bio je veoma javan.

Kratko nakon što su objavili da se rastaju nakon četiri godine braka 2011. godine, krenule su glasine o navodnoj aferi, a izvještaji tvrde da je glumica otkrila "stotine" tekstualnih poruka od druge žene u Tonijevom telefonu.

Da stvar bude još gora, radilo se navodno o zajedničkoj prijateljici para.

Eva nikada nije otkrila prave detalje razvoda, samo je jednom prilikom, gostujući kod Elen Dedženeris, rekla kako u tom periodu nije ništa jela, samo je pila kafu.

Međutim, izgleda da su obe strane odlučile da zaborave (i oproste) sve loše što se dogodilo, pa je glumica na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju sa bivšim mužem.

"Pogledajte ko je došao u posjetu...jedan i neponovljivi TP", napisala je ispod grupne fotografije njene kulinarske serije "Searching for France".

Bivši supružnici su izgledali srećni i nasmijani. Izvor blizak Daily Mail je objavio da je bivši par ostao blizak i da se njihove porodice dobro slažu. Izvor je takođe dodao da se Parker oslanja na Evu kad su u pitanju preduzetnički savjeti

Izvor: Glossy/ MONDO

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Eva Longorija toni parker

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