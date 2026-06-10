Bio je nezadovoljan rezultatima i optužio je estetske hirurge da su ga upropastili.

Izvor: YouTube/Veliki brat/Brendon Vlog Serbia

Bivši učesnik rijalitija, Branislav Radonjić poznatiji kao Brendon, poslednjih godina ne liči na momka koji je prije mnogo godina zakoračio u kuću Velikog Brata.

Njegova transformacija je otkrivena kada se pojavio godinama kasnije u Pinkovom rijalitiiju Zadruga, gdje je bilo primjetno da je uvećao usne i stavljao filere u jagodice.

Ovako je Brendon nekad izgledao:

Vidi opis "Doktori su me upropastili, samo hoće novac": Brendon progovorio o operacijama, za par godina postao drugi čovjek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Veliki Brat Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Veliki Brat Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Veliki Brat Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Veliki Brat Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Brendon Vlog Serbia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Brendon Vlog Serbia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Brendon Vlog Serbia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Brendon Vlog Serbia Br. slika: 8 8 / 8

Na društvenim mrežama redovno bilježi rezultate intervnecija, a nije krio da je duboko razočaran i nezadovoljan rezultatima operacija, naglašavajući da su ga doktori zaduženi za njegov izgled doslovno upropastili. Rijaliti zvijezda je tada uputila oštre kritike na račun estetskih hirurga, a njegova izjava najavljuje ozbiljan obračun sa nestručnim klinikama:

- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku - rekao je Brendon jednom prilikom.