Oglasio se na svom Instagram profilu gdje je pokazao kako vrijeme provodi sa porodicom u prirodi
Veljko Ražnatović snimio je svog sina kako uživa u igri sa psom u dvorištu, a simpatičan trenutak iz porodičnog doma objavio je na svom Instagram profilu.
Osim toga, pokazao je i kako održava svoju formu, pa napolju vrijeme provodi trenirajući.
Pogledajte objave Veljka Ražnatovića iz Titela:
U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu
Godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio. Veljko poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, odlučila da pokrene na Avali gdje je nedavno kupila plac.
- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelijep. Uživam na rijeci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:
Podsjetite se kako izgleda imanje na kome sad provodi vrijeme:
U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu
- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovdje ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je Veljko u "Laganom potkastu".
Pogledajte kuću Veljka Ražnatovića u Titelu:
U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu
Veljko Ražnatović
Rodići Titel pripreme
Svadba Veljka i Bogdane
Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.
U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu
Veljko Ražnatović
Rodići Titel pripreme
Svadba Veljka i Bogdane