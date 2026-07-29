Oglasio se na svom Instagram profilu gdje je pokazao kako vrijeme provodi sa porodicom u prirodi

Izvor: Instagram/ac3isb4ck

Veljko Ražnatović snimio je svog sina kako uživa u igri sa psom u dvorištu, a simpatičan trenutak iz porodičnog doma objavio je na svom Instagram profilu.

Osim toga, pokazao je i kako održava svoju formu, pa napolju vrijeme provodi trenirajući.

Pogledajte objave Veljka Ražnatovića iz Titela:

Godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio. Veljko poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, odlučila da pokrene na Avali gdje je nedavno kupila plac.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelijep. Uživam na rijeci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

Podsjetite se kako izgleda imanje na kome sad provodi vrijeme:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovdje ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je Veljko u "Laganom potkastu".

Pogledajte kuću Veljka Ražnatovića u Titelu:

Vidi opis U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu Veljko Ražnatović Rodići Titel pripreme Svadba Veljka i Bogdane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: screenshot/Kurir.rs Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/VeljkoRaznatovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/VeljkoRaznatovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/veljkoraznatovic/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: screenshot/Kurir.rs Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Anja Konstantinović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.