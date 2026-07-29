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U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu

U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu

Autor Jovana Milićević
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Oglasio se na svom Instagram profilu gdje je pokazao kako vrijeme provodi sa porodicom u prirodi

U dvorištu Veljka Ražnatovića bazen i košarkaški teren: Evo kako izgleda porodični dom u Titelu Izvor: Instagram/ac3isb4ck

Veljko Ražnatović snimio je svog sina kako uživa u igri sa psom u dvorištu, a simpatičan trenutak iz porodičnog doma objavio je na svom Instagram profilu.

Osim toga, pokazao je i kako održava svoju formu, pa napolju vrijeme provodi trenirajući. 

Pogledajte objave Veljka Ražnatovića iz Titela:

Godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio. Veljko poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, odlučila da pokrene na Avali gdje je nedavno kupila plac.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelijep. Uživam na rijeci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

Podsjetite se kako izgleda imanje na kome sad provodi vrijeme:

 - Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovdje ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je Veljko u "Laganom potkastu".

Pogledajte kuću Veljka Ražnatovića u Titelu:

Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

Tagovi

Veljko Ražnatović titel

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