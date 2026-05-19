Prema novoj studiji, umjesto da štedite sve dane odmora za jedno dugo ljetovanje, bolje je uzimati kraće pauze češće – idealno svaka dva mjeseca.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

To pomaže u boljem oporavku od stresa, održavanju mentalnog zdravlja i većoj produktivnosti na poslu.



Istraživanje pod nazivom “Maximizing Recovery: The Superiority of Frequent Vacations” (Maksimiziranje oporavka: Superiornost čestih odmora), objavljeno 2025. godine u časopisu Cureus, proveo je istraživač Selvaraj Giridharan (zajedno sa Bhuvanom Pandiyan). Autori zaključuju da benefiti odmora brzo blijede nakon povratka na posao – već nakon nekoliko sedmica – pa su redovne, kraće pauze efikasnije od jednog dužeg godišnjeg odmora.

@dailymail A new study suggests workers should take a vacation every two months to properly recover from stress and avoid burnout The findings, published in the 2025 research paper 'Maximizing Recovery: The Superiority of Frequent Vacations' by researcher Selvaraj Giridharan, suggest that short, frequent getaways may actually be more effective than saving all your time off for one long annual trip. The study argues that regular breaks help people mentally disconnect from work, recharge faster, and maintain better emotional well-being over time. It also found that the benefits of a vacation can fade within weeks of returning to work - meaning regular breaks could be key to protecting both productivity and mental health. #vacation #study #travel #work ♬ original sound - ColdAudios

Ključni nalazi studije:

• Redovni odmori pomažu da se mentalno potpuno odvojite od posla.

• Brže se punite energijom i održavate emocionalnu stabilnost.

• Smanjuje se rizik od burnouta (sagorijevanja) i poboljšava opšte blagostanje.

• Kratki odmori (vikend putovanja ili nekoliko dana odmora) mogu biti jednako ili čak efikasniji od dugih.

U današnjem brzom i stresnom radnom okruženju, ovakav pristup bi mogao biti ključan za očuvanje produktivnosti i mentalnog zdravlja zaposlenih. Mnogi poslodavci i kompanije već razmatraju fleksibilnije politike odmora upravo iz ovih razloga.



Šta vi mislite? Da li biste radije išli na više kratkih putovanja tokom godine ili na jedno veliko ljetovanje? Podijelite u komentarima.