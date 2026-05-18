Neda Ukraden kritikovala kolege koji vjeruju da su lajkovi dovoljni za estradni uspjeh.
Pjevačica Neda Ukraden odavno se priklonila digitalnom trendu, svjesna da je danas gotovo nemoguće funkcionisati na estradi bez ozbiljnog onlajn prisustva.
Gostujući u emisiji "Grand Specijal", Neda Ukraden je progovorila o novim pravilima šou-biznisa i otkrila ko stoji iza njenih profila.
"Bez toga nema danas funkcionisanja i posla. Sama radim, nekada mi moja ćerka pomogne. Društvene mreže su jako bitne, moraš da se oglašavaš, mnogi organizatori traže video najave gostovanja " priznala je pjevačica.
"Džaba budžiš da gore društvene mreže": Pjevačica oplela po kolegama koje mjere uspjeh u lajkovima
Oplela po kolegama sa estrade
Ipak, iako je svjesna da je marketing na internetu nužan, Neda je riješila da otkrije surovu istinu estrade i pošalje jasnu poruku svima koji misle da su lajkovi dovoljni za uspjeh. Ona je istakla da virtuelni svijet ne može da zamijeni pravi talenat i ozbiljan rad na sceni.
"Džaba budžiš da gore društvene mreže": Pjevačica oplela po kolegama koje mjere uspjeh u lajkovima
" Sve to i da nabudžiš, da „gore društvene mreže“ ti moraš da staneš na binu i nešto otpjevati. Ne nešto, nego dva sata koncerta. U mom slučaju je najbitnije kada staneš na binu da imaš šta da otpjevaš. Džaba haljine, džaba sve " poručila je Neda, jasno stavljajući do znanja šta je i dalje ključno za opstanak u muzičkom svijetu.
(Grand, MONDO)