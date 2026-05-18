"Džaba budžiš da gore društvene mreže": Pjevačica oplela po kolegama koje mjere uspjeh u lajkovima

Autor Dragana Tomašević
Neda Ukraden kritikovala kolege koji vjeruju da su lajkovi dovoljni za estradni uspjeh.

Pjevačica oplela po kolegama koje mjere uspjeh u lajkovima Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Neda Ukraden odavno se priklonila digitalnom trendu, svjesna da je danas gotovo nemoguće funkcionisati na estradi bez ozbiljnog onlajn prisustva.

Gostujući u emisiji "Grand Specijal", Neda Ukraden je progovorila o novim pravilima šou-biznisa i otkrila ko stoji iza njenih profila.

"Bez toga nema danas funkcionisanja i posla. Sama radim, nekada mi moja ćerka pomogne. Društvene mreže su jako bitne, moraš da se oglašavaš, mnogi organizatori traže video najave gostovanja " priznala je pjevačica.

Oplela po kolegama sa estrade

Ipak, iako je svjesna da je marketing na internetu nužan, Neda je riješila da otkrije surovu istinu estrade i pošalje jasnu poruku svima koji misle da su lajkovi dovoljni za uspjeh. Ona je istakla da virtuelni svijet ne može da zamijeni pravi talenat i ozbiljan rad na sceni.

" Sve to i da nabudžiš, da „gore društvene mreže“ ti moraš da staneš na binu i nešto otpjevati. Ne nešto, nego dva sata koncerta. U mom slučaju je najbitnije kada staneš na binu da imaš šta da otpjevaš. Džaba haljine, džaba sve " poručila je Neda, jasno stavljajući do znanja šta je i dalje ključno za opstanak u muzičkom svijetu.

