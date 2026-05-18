Povratak napetog Netfliks trilera koji je zaludio gledaoce: Srpkinja glavna zvijezda mračne priče pune obrta

Serija "The Chestnut Man: Hide and Seek" vraća se sa novim obrtima i dubokim temama, istražujući traume iz detinjstva kroz napetu kriminalističku priču.

Pet godina nakon završetka prve sezone, serija "The Chestnut Man: Hide and Seek"se vraća sa novom jezivom pričom u nastavku. Ovoga puta, u centru radnje je potraga za ubicom koji svoje žrtve tera da učestvuju u izopačenim verzijama dečjih igara. Iako im je odnos i dalje komplikovan, inspektori Tulin i Hes ponovo udružuju snage nakon nestanka samohrane majke u Kopenhagenu.

Za sobom ostavlja mobilni telefon prepun uznemirujućih poruka osobe koja koristi jezivu verziju nordijske brojalice povezane sa igrom žmurke. Vrlo brzo istražitelji shvataju da bi njen nestanak mogao imati veze sa starim slučajem nestale tinejdžerke, čija porodica godinama bezuspešno traži odgovore.

Nova sezona, pod nazivom "The Chestnut Man: Hide and Seek", ponovo okuplja Danicu Ćurčić i Mikela Boa Felsgarda, dok im se pridružuju Sofi Grobel i Katinka Lerke Petersen. Priča je inspirisana drugim romanom Sorena Svajstrupa iz serijala The Chestnut Man. Scenario potpisuju Dorte V. Heg i Emili Lebeh Ko, koje su radile i na prvoj sezoni, dok režiju potpisuju Roni Ezra i Milad Alami.

Radnja je smeštena pet godina nakon prethodnih događaja, a mnogo toga se promenilo. Najviše pažnje privlači odnos između Naje i Marka, koji su pokušali da izgrade vezu, ali bez uspeha. Upravo ta emotivna tenzija daje likovima dodatnu dubinu i čini ih mnogo realnijim nego ranije.

Druga sezona donosi više međuljudske drame, ali to odlično funkcioniše jer su gledaoci već povezani sa likovima. Njihove mane, nesigurnosti i konflikti podižu celu priču na viši nivo, dok istraga postaje još haotičnija i napetija.

Priča se bavi teškim temama poput emocionalnog zanemarivanja, usamljenosti i trauma iz detinjstva. Poseban fokus stavljen je na pitanje da li rane iz najranijih godina ikada zaista mogu da nestanu i koliko osećaj odbačenosti može oblikovati nečiji život.

Za razliku od tipičnih kriminalističkih trilera, ubica nije predstavljen kao hladni genije, već kao slomljena osoba koju su godine zanemarivanja i psiholoških trauma potpuno uništile. Upravo zbog tog realističnog pristupa, horor koji serija donosi deluje mnogo uznemirujuće i stvarnije.

Istraga se razvija postepeno, korak po korak, dopuštajući gledaocima da zajedno sa detektivima slažu slagalicu i razvijaju sopstvene teorije. Uz nekoliko velikih obrta i iznenađujući rasplet, sezona uspeva da zadrži napetost gotovo do samog kraja.

Danica Ćurčić i Mikel Bo Felsgard ponovo briljiraju u glavnim ulogama. Njihova energija i dinamika pred kamerama nose čitavu seriju, a čim se zajedno uključe u slučaj, priča dobija potpuno novu snagu.