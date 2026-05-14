Odbijen zahtjev za puštanje Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.

Mehanizam u Hagu odbio je zahtjev za puštanje Ratka Mladića na liječenje u Srbiju. Ovo je za agenciju "SRNA" potvrdio sin Ratka Mladića, Darko Mladić. On je i dalje u lošem zdravstvenom stanju.

"Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja", objasnio je Darko.

Da podsjetimo, porodica Ratka Mladića tvrdi da se on već duži vremenski period nalazi u lošem zdravstvenom stanju zbog čega su podnijeli zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za puštanje zarad liječenja u Srbiji. Ministar pravde Nenad Vujić je posjetio Ratka Mladića u ponedeljak 20. aprila, a srpski ljekari su ga takođe pregledali i ocijenili su njegovo stanje kao loše.