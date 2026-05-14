Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović i v. d. direktora preduzeća “Otpadne vode” Mladen Lakčević zaključili su desetogodišnji ugovor kojim će iz gradske kase ove godine za rad te opštinske firme, kojoj je povjereno upravljanje postrojenjem za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice, biti isplaćeno 1,8 miliona eura.

Ugovor, u koji su “Vijesti” imale uvid, treba da dobije zeleno svjetlo lokalnog parlamenta, a odluku o davanju saglasnosti predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić uvrstio je u dnevni red skupštinske sjednice zakazane za 27. maj.

“Predmet ugovora je povjeravanje obavljanja određenih komunalnih djelatnosti koje se vrše na teritoriji opštine Budva, a u skladu sa Statutom DOO “Otpadne vode” Budva. Riječ je o prećišćavanju otpadnih voda iz domaćinstva i voda sličnog sastava iz javne kanalizacije i njihovo ispuštanje u recipijent, tretman i zbrinjavanje kanalizacionog mulja, rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda, sakupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova i drugih vidova transporta”, navodi se u ugovoru.

Takođe, preduzeće “Otpadne vode” ugovorom se zadužuje da vrši obradu, odnosno prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primjenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa.

Ugovor obuhvata odvoženje otpadnog materijala i obavljanje pripremnih radnji u okviru recikliranja otpada, odnosno sortiranje otpada radi dalje prerade.

“Ovaj ugovor se zaključuje na period od 10 godina. Otpadne vode će povjerene djelatnosti obavljati sa postojećom infrastrukturom, a Opština Budva je dužna da ustupi na korišćenje postojeću komunalnu infrastrukturu, kao što su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima i gravitacioni cjevovod, pumpne stanice “Zeps”, “Belvi”, “Budva” sa pripadajućim potisnim cjevovodima”, navodi se u ugovoru.

Opština Budva, kako stoji u ugovoru, obavezuje se da “Otpadnim vodama” isplati 1.800.000 eura za tekuće i operativne troškove poslovanja.

Isplata će biti izvršena, kako se navodi, na sljedeći način: tri rate (za januar, februar, mart) u ukupnom iznosu od 450.000 eura, dok ostatak u devet jednakih rata u iznosu od po 150.000 eura za period od aprila do decembra.

“Opština Budva dužna je da omogući “Otpadnim vodama” nesmetano i redovno odvoženje kanalizacionog mulja iz postrojenja. Kako bi se odvoz i zbrinjavanje kanalizacionog mulja vršio nesmetano i neprekidno, a da se ne bi ugrozio tehnološki proces prečišćavanja otpadnih voda na postrojenju, Opština je saglasna da “Otpadne vode” mogu po potrebi i same sprovesti postupak javne nabavke i zaključiti poseban ugovor za zbrinjavanje i transport mulja”, piše u ugovoru.

Početkom oktobra prošle godine Skupština opštine Budva usvojila je Sporazum o poravnanju o međusobnim pravima i obavezama između Opštine i Vodovoda i kanalizacije Budva sa jedne strane i WTE Wassertechnik GMBH, Otpadne vode Budva DOO, WTE desalinizacija morske vode DOO i Beteiligung 52 asset solutions GMBH s druge strane, kojim se obavezuje da isplati 3,5 miliona eura kompanijama iz njemačke grupacije WTE iz Esena i time zatvori sporove pred međunarodnim i domaćim sudovima.

Sporazumom o poravnanju predviđeno je da Opština Budva izvrši isplatu u ukupnom iznosu od 3.500.000 eura, u četiri jednake rate od po 875.000 eura, i to prva do 30. novembra 2025. godine, druga do 30. decembra 2025. godine, treća do 15. februara 2026. godine, a četvrta do 15. marta 2026. godine.

Kontroverzno postrojenje, koje je bilo pod lupom Specijalnog državnog tužilaštva, jedan je u nizu projekata organizovane kriminalne grupe odbjeglog Svetozara Marovića, koje je oštetilo građane Budve za više miliona eura. Korupcionaška afera nikada do kraja nije istražena, iako je podnesena serija krivičnih prijava protiv bivših čelnika Opštine, kao i predstavnika njemačke kompanije.