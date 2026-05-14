A ovu namjenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 85.000 eura, a sredstva bi, prema najavama lokalne uprave, trebalo da budu isplaćena do kraja maja.

Odbornički klub pokreta Evropa sad podnio je inicijativu u nikšićkoj lokalnoj upravi da se svim maturantima u gradu pod Trebjesom dodijeli po 100 eura iz opštinskog budžeta.

Naknada za maturante biće sprovedena kroz odluku predsjednika Opštine, a kako je pojasnila predsjednica SO Nikšić, Milica Lalatović Žižić, za ovu namjenu je izdvojeno oko 85.000 eura.

"Kao prosvjetni radnik, imala sam priliku da kroz svakodnevni rad sa učenicima i roditeljima prepoznam koliko je završetak srednje škole, pored onog lijepog i važnog životnog trenutka, istovremeno i značajan finansijski izazov za mnoge porodice. Troškovi maturskih večeri, odijela, haljina, fotografisanja i svih propratnih obaveza često predstavljaju dodatno opterećenje za kućni budžet. Upravo zbog toga sam Klubu odbornika predložila da pokrenemo ovu inicijativu sa željom da makar simbolično olakšamo jedan dio tih troškova i pokažemo našim maturantima i njihovim roditeljima da lokalna zajednica misli na njih"poručila je Lalatović Žižić prenosi RTCG.

Ona je poručila da podrška maturantima nije samo finansijska pomoć, već i poruka mladima da njihov grad prepoznaje njihov trud i uspjehe i želi da bude uz njih kada završavaju jedno važno životno poglavlje.

- Prema procjenama, ovu podršku dobiće oko 850 maturanata, a za tu namjenu opredijeljeno je oko 85.000 eura. Smatramo da stabilan i razvojni budžet naše opštine može da prepozna ovakvu inicijativu i da je podrži kao ulaganje u ono najvrijednije što naš grad ima, a to su naši mladi ljudi - istakla je ona.

Lalatović Žižić navodi da maturanti mogu očekivati uplatu sredstava do kraja maja, uz ocjenu da je riječ o ulaganju u mlade ljude i budućnost Nikšića.

Predsjednik Kluba odbornika Pokreta „Evropa sad“ Radovan Bijelić poručio je da ovom inicijativom žele pokazati da lokalni budžet treba da bude usmjeren ka građanima i konkretnim benefitima za mlade.

"Pokazuje da je Pokret „Evropa sad“ i ostao različita politička partija, odnosno od svih drugih u našoj zemlji. Bili smo mi kritikovani kada smo povećavali plate i penzije. Vjerovatno će kritika biti i sada, ali to je ono što nas razdvaja od drugih i pokazuje da zaista vrijedimo više i mislimo na naše građane. Dakle, ovim dokazujemo da je opštinski budžet, budžet svih naših građana, u ovom slučaju maturanata, dakle bićemo istrajni u ideji da svi naši građani zaista osjete benefite našeg političkog djelovanja " ocijenio je Bijelić.