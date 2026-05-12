Jokićeva žena u prvom redu, a na njoj 80.000 eura: Na Ceci samo jakna košta papreno, sat je posebna priča

Autor Đorđe Milošević
Ceca i Natalija potrudile su se večeras da sve oču budu uprte u njih.

Izvor: MONDO

Supruga košarkaša Nikole Jokića, Natalija, i folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović, pojavile su se večeras na koncertu Magla benda u Sava Centru u Beograd.

Ražnatovićka je stigla sa društvom da se provede nakon snimanja u Grandu, a Natalija je stigla bez muža, proslavljenog srpskog košarkaša.

Ono što je posebno privuklo pažnju su njihovi skupoceni stajlinzi, koji nisu promakli našem oku.

Ceca sa drustvom stigla na koncert Magla benda: Opsti haos u Sava centru, fanovi trce da se slikaju
Ceca je uz široke farmerice kombinovala usku bijelu majicu i skupocjenu MiuMiu jaknicu čija cena se kreće oko 5.500 eura, dok je za Bottega tobicu dala nešto manje, "tričavih" 5.350 eura.

Žena Nikole Jokića na koncertu Magla benda: Nataliju retko vidjamo u javnosti
Nije ni Natalija štedjela, a kako smo uspjeli da saznamo, torbica Jokićeve žene marke "Chanel" košta vrtoglavih 10.500 eura.

Na Natalijinoj ruci blistao je prestižni Roleks sat, dok je stajling upotpunila kultnim nakitom marke "Van Cleef & Arpels" i "Cartier", te je ukupna vrijednost Natalijinog nakita i torbe dostiže oko nevjerovatnih 80.000 eura. Rolex sat košta oko 35.000 eura, "Van Cleef & Arpels" – čuvena Alhambra narukvica sa pet motiva od sedefa i zlata iznosi oko 5.500 eura, dok "Cartier" dva komada vrijede oko 15.000 eura, a narukvica sa dijamantima košta oko 13.000 eura.

