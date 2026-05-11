"Slušaj me 'vamo, gledaj me u oči!": Suzana Mančić "zarežala" na zeta, general preblijedio zbog jednog

Suzana Mančić se prisjetila prvog susreta sa zetom generalom Talijanom

Starija ćerka poznate voditeljke Suzane Mančić, Teodora Kunić, udata je za brigadnog generala Miroslava Talijana koji je od nje stariji pune 23 godine.

Iako se o njihovoj razlici u godinama često polemisalo, Suzana Mančić je od samog starta isticala da je zadovoljna ćerkinim izborom, a nedavno se prvi put osvrnula na njihovo upoznavanje.

Kako je voditeljka istakla, general se u jednom trenutku čak i štrecnuo.

"Moj zet je vojno lice, general specijalnih jedinica, ali imao je malo zorta i tamo vamo, ja mu kažem, "Slušaj 'vamo, u oči da me gledaš" i tu se on štrecnuo i valjda shvatio da ima posla sa jednom ozbiljnom ženom. Znao me je vjerovatno kroz ćerkine priče, mada ona ne priča mnogo, iz novina. Iz mene je progovorila moja majka. Moju majku nijedan moj momak, ni moji muževi je nisu voljeli, ali su je poštovali - ispričala je Suzana Mančić.

"Nadam se da ćemo biti baš kao familija"

Iako razlika u godinama između supružnika umije da bude tema spekulacija, Suzana Mančić ističe da je Miroslav Talijan izuzetno pametan, odgovoran i porodičan čovjek. Poznata voditeljka raduje se produbljivanju odnosa sa zetom i naglašava da ne vidi nijednu njegovu manu.

"Šta fali mom zetu? Onakav čovjek, pametan, porodičan, odgovoran. Ja ne vidim šta njemu može da fali. Ja sam jako zadovoljna za sada i nadam se da ćemo s godinama izgraditi još bolji odnos, topliji i da ćemo biti baš kao familija", istakla je Suzana za "Republiku".

