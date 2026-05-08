Muškarac (74) iz Žitorađe uhapšen je zbog sumnje na obljubu sa djetetom, ali mu nije određen pritvor zbog nedostatka dokaza.

Muškarac (74) iz okoline Žitorađe, koji je uhapšen 4.maja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom u pokušaju, nakon saslušanja u Višem sudu u Nišu nije određen pritvor. Ovakva odluka u sudu obrazložena je nepostojanjem osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

Osumnjičeni je nakon hapšenja i isteka mjere zadržavanja do 48 časova priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu koje je predložilo sudu da mu se odredi pritvor. Međutim, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu nije našao da postoji osnov za određivanje te mjere.

"Nepravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu odbijen je kao neosnovan predlog Višeg javnog tužilaštva u Nišu, za određivanje pritvora prema osumnjičenom. Naime, sudija za prethodni postupak je saslušao osumnjičenog na okolnosti iz predloga za određivanje pritvora, razmotrio predlog, pa je našao da je isti neosnovan, zbog nepostojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret", navela je portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Niška policija je 5.maja saopštila da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, u brzoj i efikasnoj akciji, uhapsili muškarca (74) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom u pokušaju.

"On se sumnjiči da je juče vrbovao dvanaestogodišnju djevojčicu da pođe sa njim u jedan hostel u Nišu, a kada ju je otac pozvao telefonom, muškarac (74) je pobegao iz hostela", saopštila je tada niška policija.

