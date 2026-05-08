Suzana Mančić oplela po zetu: Priznala šta se dešava u porodici nakon preseljenja u vikendicu

Suzana se dotakla i 13 godina mlađeg zeta, ali i kolege Harisa.

Izvor: Instagram/suzanamancicofficial

Voditeljka i nekadašnja pjevačica Suzana Mančić pojavila se sinoć u jednom prijestoničkom hotelu kako bi pružila podršku Nenadu Jovanoviću Blizancu, koji je objavio svoj prvi album prvijenac.

Suzana se pojavila tip-top sređena, a onda otkrila na čiji poziv za povratak na pjevačku scenu ne bi ostala imuna.

"Zapjevala bih ponovo zbog Željka Samardžića, Harisa Džinovića. Haris nema puno dueta, i sumnjam da bi htio sa mnom jedan... (smijeh) Voljela bih sa njim da zapjevam! Da mu predložim... Nekad u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato" sam prvo imitirala njega, čast mi je bila", istakla je voditeljka, a potom se dotakla i vikendice.

Pogledajte 01:19 Suzana Mančić priznala da joj zet ne pomaže u sredjivanju vikendice Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"U vikendicu odlazim povremeno, da izbjegnem velike radove, da dušu odmorim. Imam vodu, ali nemam struju! Razmišljam da napravim put asfaltni, sada ga nema, tu u Velikoj Moštanici. Možda bih nekad i prespavala tamo, ali blizu je Beograd. Moštanica je dragocjena", rekla je Suzana.

Zet ne pomaže u sređivanju

Suzana se dotakla i zeta i otkrila da joj on ipak ne pomaže u sređivanju.

"Da li mi zet pomaže oko vikendice? (smijeh) On je solidan jedan zet, divan jedan čovjek, ali oko vikendice... Pita me da li treba nešto da se kosi, ali ja želim samo da tamo uživamo", rekla je Suzana.