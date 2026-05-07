"Ne moram da ti odgovorim": Ana Bekuta šokirala reakcijom na pitanje ko je njena naslednica na estradi

Ana Bekuta progovorila je o mlađim koleginicama.

Pjevačica Ana Bekuta poznata je po tome da podržava mlađe kolege, pa je tako došla na promociju prvog albuma Nenada Jovanovića Blizanca.

Ana je odabrala elegatnu kombinaciju za ovaj događaj, a svima je privukla pažnju njena ešarpa u leopard printu.

Upitali smo poznatu pjevačicu koga od mlađih kolega može da izdvoji da neguje narodnu muziku.

"Dobro pitanje. Uvijek ću nekoga izostaviti, ako već moram, ne moram da ti odgovorim", rekla nam je Ana, pa ipak odlučila da otkrije imena.

"Aleksandra Prijović, Magdalena Vračić ide dobrim stazama. Nije zato što smo snimile pjesmu. Em lijepo pjeva, izgleda i mlada je, ima ukusa za dobre stare narodne pjesme. Još nekoga ne mogu da se sjetim", rekla je Ana.

Pored Ane Bekute, na promociju je došla je Suzana Mančić koja je sve zadivila svojim izgledom.