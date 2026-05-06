Kemiš otkrio zašto je odbio da radi sa Viki Miljković: U sve umiješana njena kuma Ceca, isplivala istina

Poznati harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš nedavno je odgovarao na pitanja pratilaca na Instagramu, gdje je bez dlake na jeziku govorio o aktuelnim muzičkim temama, ali i otkrio dugo čuvanu tajnu sa početka karijere Viki Miljković.

Izvor: YT Pinkove zvezde

Godinama su kružile priče o situaciji kada je Viki Miljković kao mlada nada zakucala na njegova vrata, a on navodno odbio saradnju. Čuveni harmonikaš je sada riješio da stane na put nagađanjima i do detalja objasni šta se zapravo dogodilo u tom periodu.

- Nisam je odbio... Ja sam tada radio Cecu njenu kumu i bilo je još desetak pjevača, to je bila takva gužva... I kada je ušao njen tata i pitao me je da je radim, nisam mogao da je prihvatim, jer nisam stizao, ne zato što ne bih, ona je dobar pjevač - iskreno je ispričao Kemiš i time stavio tačku na ovu priču, a nedavno je imao sukob sa Viki.

O duetu Zorice i Desingerice

Pored prisjećanja na prošlost, Kemiš se dotakao i današnjih trendova na estradi, te je progovorio o potencijalnom duetu njegove supruge Zorice Brunclik i kontroverznog repera Desingerice. Na pitanje kako bi posavjetovao Zoricu ukoliko bi poželjela ovakvu saradnju, harmonikaš je potpuno iznenadio fanove:

- Ja sam to i predložio, da uradimo rimejk jedne pjesme... On je dečko koji pliva uz mamu Viki, a radi se rimejk pjesme 'Što se mala uobrazi', mislim da bi bio on adekvatan - izjavio je poznati muzičar.

Takođe, pratioci su ga stavili pred veliki izazov kada su ga upitali ko je po njegovom mišljenju bolji harmonikaš na domaćoj sceni – Borko Radivojević ili Aca Sofronijević. Ipak, Kemiš je ostao dosljedan svom stavu i diplomatski odgovorio.

- E to ne mogu, ja sam učitelj, za mene su svi dobri - zaključio je Kemiš.