"Cijelu noć sam zbog toga plakala": Neda Ukraden godinama bila u svađi sa kolegom, jedan trenutak prekinuo prijateljstvo

Autor Ana Živančević
Nedu Ukraden i Marinka Rovkića svojevremeno je pomirio njen zet Predrag.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Neda Ukraden i pokojni pjevač Marinko Rokvić čitavu deceniju nisu bili u dobrim odnosima, a preokret koji je doveo do njihovog emotivnog pomirenja inicirao je pjevačicin zet što je nju rasplakalo.

Neda Ukraden je svojevremeno otvoreno progovorila o razlozima koji su doveli do prekida ovog dugogodišnjeg prijateljstva. Kako je objasnila, sve je počelo zbog jednog nesporazuma koji ju je duboko povrijedio.

"Dogodio se jedan neugodan trenutak između mene i Marinka, nešto što mi je teško palo i što mu nisam mogla oprostiti. Bila sam iznenađena i povrijeđena, nadala sam se da će mi se izviniti, ali to se nije dogodilo. Cijelu noć sam zbog toga plakala", priznala je iskreno Neda.

Iako su se udaljili, pjevačica nikada nije prestala da poštuje Rokvićeve najbliže.

"Voljela sam ga, volim i danas njegovu porodicu i sinove. Zbog tog nesporazuma nismo razgovarali"

"Dirnulo me je ono što je zet uradio"

Ipak, do pomirenja je došlo zahvaljujući Nedinom zetu, Predragu Peci Minoviću, koji je došao na divnu ideju da ih spoji upravo za njen rođendan.

"Marinko mi je tačno u ponoć čestitao rođendan, i to je bio trenutak kada smo ponovno uspostavili kontakt. Sutradan sam ga nazvala, otpjevala mu pjesmu i poslala video poruku. Zet je to pustio naglas – i to me jako dirnulo", ispričala je pjevačica.

Inače, Neda ne krije koliko je ponosna na svoju porodicu. Njena ćerka Jelena Bilbija Minović, koja je u braku sa Pecom, uspješna je direktorka marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje u Beogradu. Jelena je odlučila da svoj život gradi daleko od očiju javnosti, a sa suprugom ima troje djece", bliznakinje Aleksandru i Nedu, kao i sina Dušana.

"Moja želja, kao svake normalne žene, pogotovo razvedene, je da vidi srećno dijete, kako ima svoju porodicu", istakla je Neda jednom prilikom govoreći o svojoj naslednici.

