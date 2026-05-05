Bemaks tvrdi da nema povlašćenih kupaca, a da to nije bio slučaj ni sa Burićem

Ne postoji nikakva priča o povlašćenim kupcima - niti je ikada postojala, niti će ikada postojati, poručili su iz kompanije “Bemaks”, odgovarajući na pitanja novinarke upućena još 1. aprila u vezi sa trgovinom stana u “Tološkim apartmanima” porodice tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu Dražena Burića.

“Vijesti” su prošle sedmice objavile podatke Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da je Burić godinama rješavao stambeno pitanje po povlašćenim uslovima - kroz aranžmane sa državom, ali i sa kompanijom “Bemaks”, koja mu je omogućila da stan od 119 kvadrata u elitnim “Tološkim apartmanima” stekne po cijeni nižoj od tržišne.

Prema obimnoj dokumentaciji, do luksuznog stana Burići su došli 2016. godine - zamjenom manje nekretnine u Siti kvartu za znatno veću u kompleksu “Bemaksa”, uz doplatu. Prema ugovoru, za ukupno 119.000 eura dobili su stan od 119 kvadrata i garažu, odnosno kompanija je preuzela prethodni njihov stan od 92 metra kvadratna u Siti kvartu i doplatili su 27.000 eura u gotovini. Taj posao, objavile su “Vijesti” prošle sedmice, sklopila je 2016. tadašnja supruga tužioca Nela Tamindžić Burić, na koju se stan i vodio do 2019, prenose Vijesti.

Na taj način, Burići su došli su do nekretnine po cijeni koja je niža od 1.000 eura po kvadratu - ispod tadašnjeg prosjeka u Podgorici.

Iako su odgovore poslali nakon gotovo mjesec od dana kada su poslata pitanja, iz kompanije “Bemaks” navode da “gospodin Dražen Burić nikada nije kupio stan u zgradi Toloških apartmana”.

“Kupovinu stana izvršila je njegova supruga, gospođa Nela Tamindžić Burić. Radi se o stanu površine 119 kvadrata sa garažom, kupljenom po cijeni od 1.000 eura po metru kvadratnom, što je u potpunosti odgovaralo tržišnoj vrijednosti u tom periodu, budući da su se stanovi na toj lokaciji prodavali po cijeni od 1.000 do 1.100 eura po kvadratu”, stoji u odgovorima kompanije, koje potpisuje izvršni direktor Miladin Mijajlović.

Precizirano je da je tada “proizvodna cijena stanova iznosila 720 eura po metru kvadratnom”.

“Jasno je da je kompanija Bemaks u ovoj transakciji ostvarila profit od gotovo 40 odsto u odnosu na proizvodnu cijenu. Takođe, kupoprodajnim ugovorom je definisano da gospođa Tamindžić Burić proda kompaniji Bemaks svoj namješten stan površine 92 kvadrata, smješten na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, po cijeni od 1.000 eura po kvadratu. Razliku u cijeni između dva stana ona je uredno platila”, kažu iz te kompanije, pišu Vijesti.

Tvrde i da je kompanija Bemaks stan od 92 metra kvadratna dalje prodala po cijeni višoj za 30 odsto od nabavne, čime je u kompletnoj transakciji ostvarila ukupni prihod od 75 odsto u odnosu na proizvodnu vrijednost stana u “Tološkim apartmanima”.

“Ukoliko postoji bolji način da se ostvari ovakav prihod, slobodno nam na njega ukažite. Napominjemo da su svi porezi u vezi s ovom transakcijom uredno izmireni, kao što se zaključuje da je kompanija Bemax u ovom poslu ostvarila značajan rezultat, te da je to slučaj uvijek u poslovanju kompanije. Imajući u vidu sve navedeno, jasno se zaključuje da je kompanija Bemaks u ovom poslu ostvarila značajan rezultat, te da ne postoji nikakva priča o povlašćenim kupcima - niti je ikada postojala, niti će ikada postojati”, izričiti su iz “Bemaksa”.

U istom kompleksu stan od 104 kvadrata posjedovao je i Marko Lazović, za koji je MANS ranije takođe utvrdio da je kupljen ispod tržišne cijene. Bivši, zvanični vlasnik “Bemaksa” Veselin Kovačević tada je kazao da je “u kumovskom odnosu sa Markom Lazovićem”…

“Imajući u vidu da se u našoj firmi vrednuju i poštuju pomenuti odnosi, kao i činjenicu da mi kao firma imamo pravo da formiramo cijenu za nešto što je u našem vlasništvu, prilikom formiranja cijene i uslova plaćanja pomenutog stana to je imalo uticaja”, tvrdio je prije četiri godine Kovačević, objašnjavajući cijenu za mlađeg Lazovića.

Marko Lazović je sin bivšeg uticajnog operativca policije i tajne službe Zorana Lazovića, sada optuženog stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja, produženo krivično djelo pranje novca i produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.

Tužilac Burić nikada nije odgovorio na pitanja novinarke.

Njegovo stambeno pitanje u više navrata rješavala je i Vlada Crne Gore. Prvi put 2005. godine kada je za nešto više od 3.000 eura otkupio stan od 37 metara kvadratnih u Bloku pet. Burić je taj stan prodao 2024. i to za 60.000 eura.

Komisija Vlade, na čelu sa Predragom Boškovićem, još jednom je pomagala Buriću da poboljša uslove stanovanja i to sa 20.000 eura, u martu 2019. godine. Gotovo u isto vrijeme - u februaru 2019, tužilac kupuje stan u Budvi od 34 metra kvadratna, po cijeni od 55.000 eura. Burić je pomoć Vlade vjerovatno usmjerio na kupovinu te nekretnine u Budvi, jer je, prema ugovoru, iznos od 34.000 eura platio odmah, uz obavezu da 21.000 eura isplati do 4. aprila 2019. Stan u Budvi, Burić je poklonio kćerki u avgustu iste godine…