Blejk Lajvli iznevjerila sve zlostavljane žene jer joj bilo bitnije da dođe na Met Galu: Javnost je urniše komentarima

Autor Ana Živančević
Poznata glumica Blejk Lajvli napravila je pravi haos svojim pojavljivanjem na Met Gali.

Blejk Lajvli izneverila sve zlostavljane žene jer joj bilo bitnije da dođe na Met Galu Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Pravna bitka između Blejk Lajvli i producentske kuće Džastina Baldonija više neće ići na suđenje, nakon što su strane objavile da su postigle nagodbu samo dvije nedelje prije nego što je trebalo da počne izbor porote.

Sud je nedavno odbacio njene tužbe protiv Baldonija, a uvažio je samo tri. Glumica je rekla nakon toga da će se "suditi za sve djevojčice i žene koje su oštećene i zlostavljane koliko treba". Međutim, sinoć se saznalo da je naprasno odlučila da se sa Baldonijem riješi mimo suda.

Blejk se u noći između ponedeljka i utorka pojavila na Met Gali i to nakon četiri godine pauze. Odabrala je glamoruznu balsku haljinu, koju niko nije primijetio. Čim se pojavila čuli su se razni povici, dok je glumica pokušala da zadrži osmijeh na licu.

Haos na društvenim mrežama

Ovakva odluka poznate glumice izazvala je haos u javnosti,a korisnici društvene mreže "X" nikako je nisu štedjeli.

"Videti kako Blejk Lajvli odustaje od svog slučaja 14 dana prije nego što je trebalo da svjedoči 'za žene i djevojke širom svijeta!', da bi umjesto toga prisustvovala Met Gali?! To vam govori sve što treba da znate o ovom narcisoidnom, bezosjećajnom nasilniku. Potreban nam je naš dokumentarac sada više nego ikada", napisao je jedan korisnik.

"Ovo mi izaziva mučninu, ova žena je lagala pod zakletvom i obrisala dokaze. Uništila živote više ljudi i ima obraza da uradi ovo istog dana."

"Blejk Lajvli je jutros postigla nagodbu u svojoj tužbi protiv Džastina Baldonija, sa suđenjem koje je trebalo da počne za dvije nedelje, a zatim se samo nekoliko sati kasnije pojavila na Met Gala u Versače haljini, sa torbom koju su oslikala njena djeca. Drskost. Tajming. Baš u fazonu: 'od suda do crvenog tepiha, bez pauze'".

"I Blejk Lajvli se pita zašto je zovemo 'bezosjećajnom'. Pogledaj situaciju, djevojko, ne pojavljuješ se na gala događaju sa kartama od 100.000 dolara kao što je Met Gala; uradiš nešto smisleno, poput 'Blake Brown Beauty pop-up 'događaja u skloništu za žrtve porodičnog nasilja".

Optužila Baldonija tokom snimanja

Podsjetimo, Lajvli je podnijela tužbu tvrdeći da ju je Baldoni s*ksualno uznemiravao tokom snimanja filma "It Ends With Us", u kojem su zajedno glumili, a koji je Baldoni režirao.

Prema njenim navodima, Baldoni je kasnije organizovao kampanju blaćenja kako bi joj se osvetio zbog toga što je progovorila o navodnom zlostavljanju. Baldoni je negirao sve optužbe.

Prošlog mjeseca, savezni sudija je odbacio deset od trinaest tačaka tužbe koju je podnijela Lajvli, uključujući i one za seksualno uznemiravanje i klevetu, čime je slučaj značajno sužen. Neke od odbačenih tačaka, uključujući i one koje se odnose na seksualno uznemiravanje, odbačene su zbog pravnih tehničkih razloga, poput toga što se Lajvli smatra nezavisnim saradnikom, a ne zaposlenom.

