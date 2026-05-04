Cecin bivši neprepoznatljiv, došao na gala slavlje: Maneken hteo da je preseli u 70 kvadrata, pa dobio šut kartu

Evo kako danas izgleda Vlada Cvetković - Cvele, koji je nekada bio u vezi sa Cecom Ražnatović.

Poznata beogradska doktorka, Tanja Radenkov Medenica, danas slavi 40. rođendan u jednom luks restoranu u prijestonici, a tom prilikom okupila je brojne poznate zvanice.

Reporter MONDA našao se na licu mjesta, te je usnimio i bivšeg Cecinog emotivnog partnera, nekadašnjeg manekena Vladu Cvetkovića.

Evo kako on danas izgleda:

Ceca nakon 15 godina otkrila zašto je šutnula Cveleta

Svetlana Ceca Ražnatović je nakon smrti supruga, i najveće ljubavi, Željka Ražnatovića Arkana, javnosti predstavila samo dva partnera. Poslednji je bio Bogdan Srejović, a prije njega mogli su je vidjeti još samo sa Vladimirom Cvetkovićem Cveletom.

Podsjetimo, sa tri godine mlađim Cveletom u odnos je uplovila 2009. godine, a već 2010. objavili su zvaničan kraj svoje ljubavi.

O razlozima kraha veze su ćutali sve ovo vrijeme, a pjevačica je tek posle 15 godina, nedavno otkrila da je Cvele predložio da se presele iz vile na Dedinju u manji stan jer su joj troškovi života bili ogromni.

"Jedan tvoj dečko mi je rekao kako ti je predložio da je kuća na Dedinju u kojoj živiš potpuno nerentabilna, da je račun za struju ogroman", započeo je Robert Čoban, voditelj emisije "Sve u 16".

"I da pređem u 70 kvadrata", uz osmijeh se nadovezala Ceca.

"Nije rekao 70, ali ja sam se tako nasmijao. Rekao sam mu: 'Da li si ti normalan, čovječe? Odakle ti ideja da će Ceca na to da pristane?'", dodao je novinar.

