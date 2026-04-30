Dinča pronašao oazu mira usred šume: Kupio imanje van grada, napravio splav, a pogled na planine

Milan Dinčić Dinča uživa u skladnom braku sa suprugom Jelenom, sa kojom ima troje djece.

Na obali Save na nadmorskoj visini od 1340 metara, u planinskom naselju Crna Trava, podigao je malu kuću u kojoj porodica najradije provodi slobodne trenutke. Kao veoma posvećen otac, Dinča često sa suprugom vodi djecu u prirodu. Iako mališani tamo borave uglavnom kada su vremenski uslovi povoljni, pjevač svoj splav posjećuje tokom cijele godine.

Oaza mira u slobodno vrijeme

"Meni svakako ne smeta ni kiša, a ni sunce, kada sam pored vode. Šalu na stranu, zaista sam splav napravio tako da mogu veći dio godine da provedem tamo i uživam u pecanju. E sada, dok su djeca mala, svakako to nije izvodljivo jer oni imaju svoje potrebe, pa idemo rjeđe, ali nadam se da će se i to promijeniti.

Svakako lijepo vrijeme iskoristimo da odemo da uživamo, Vukan je povukao na mene i obožava da peca, dok Jelena radije uživa u sunčanju" govorio je jednom prilikom za Blic Dinča i dodao:

Kuća na rijeci kao spas

"Svi naši prijatelji vole da dođu na rijeku. I dok je bila vanredna situacija, kućica na rijeci je bila spas. Tu smo mogli da zaboravimo na karantin i da pronađemo svoj neki mir. Kada nam dođu prijatelji, obično ih zanima zašto toliko volim da pecam pa im pokazujem pribor, ribe, neki se i okupaju u Savi, oni hrabriji. "

A djeca ko djeca, ne možemo da ih smirimo, samo jurcaju, a Jelena je stalno u panici da neko ne upadne u rijeku. Muzika, roštilj, ma bude svasta, zaista pun pogodak.

"Čišćenje splava je prvo što radimo čim dođemo. Jelena se plaši insekata i odmah uhvati metlu da skida paučinu, pregleda da nema neke bube, da obezbijedi prostor za klince. Onda dok raspakujemo rekvizite, kolica, kantice, ćebiće, pa to je zaista ritual. Onda mogu lagano da zabacim štap i otvorim pivo. Vukan traži da se gricka nešto, bez hrane nigdje ne idemo, valjda je tako uvijek sa djecom. Ako se desi da zadremaju u isto vrijeme, onda nema ništa ljepše od zajedničke kafe u tišini pored rijeke."

