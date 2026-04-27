Profesori je mrzjeli, za vikend zaradila njihovu platu, a Lepa Brena joj tetka: Zvezdi Granda prijetili, morala da ćuti

Mnogi ne znaju da je mlada pjevačica Lejla Zahirović zapravo u rodu sa našom najvećom balkanskom zvijezdom

Mlada pjevačica Lejla Zahirović izazvala je pažnju javnosti 2016. godine kada se pojavila u muzičkom šou programu "Zvezde Granda".

Iako tada nije otkrivala previše detalja iz privatnog života, prošle godine je ipak odlučila da publici ispriča neke nepoznate detalje.

Dotakla se odrastanja u Srebreniku, djetinjstvu, muzičkoj porodici iz koje potiče, a onda je šokirala sve informacijom da joj je Lepa Brena tetka.

"Mog oca baba i Brenina baba su rođene sestre. Mi smo to neko treće, četvrto koleno. Nikada je nisam upoznala. Moj otac jeste, dok su bili mali zajedno su se igrali. Poznajem Breninog rođenog brata Faruka, bili smo u kontaktu. Stefana, Breninog sina sam upoznala u jednoj od emisija u Zvezdama Granda i rekla sam mu da smo rođaci. Lepu Brenu nikad nisam srela, ona nije dolazila na snimanja emisije u Grand. Imam želju da je upoznam, toliko ima hitova i tako veliku karijeru. Zanimljivo je da sam ja iz Srebrenika, a to je pola sata autom udaljeno od Brčkog, mjesta u kom je odrasla Brena", kazala je pjevačica Lejla u emisiji "Ispovijest".

Inače, prije dolaska u Zvezde Granda, Lejla je učestvovala u jednom muzičkom programu i već tada se izdvajala od svojih vršnjaka.

"U osnovnoj sam bila dobar učesnik i mogla sam da upišem bilo koju srednju školu. Htela sam da upišem frizersku jer moja majka ima frizersko-kozmetički salon, pa sam htjela da i ja otvorim svoj salon, to je moja druga ljubav. Paralelno sa osnovnom školom sam završila i osnovnu muzičku školu i na nagovor roditelja upisala sam srednju muzičku školu, međutim, nisam bila srećna zbog toga jer sam znala da ovo što ja radim i ono što se uči u srednjoj su dva različita svijeta. U srednjoj školi se uči klasika, tamo profesori ne žele da čuju za narodnu muziku, meni su rekli kada sam se prijavila za ‘Zvezde Granda’ da ne smijem da kažem da idem u srednju muzičku školu u Tuzli jer je to za njih bilo poniženje. To mi je jako teško padalo. Prvu godinu sam bila odličan učenik i zavoljela sam to, međutim kada su počeli da ruše moje želje i snove onda je pala moja ljubav prema tome. U četvrtoj godini sam dva mjeseca pred završetak srednje škole uzela svoje papire, ispisala se i upisala u srednju frizersku školu. Muzičku nisam ni završila, zaledila sam je, dva mjeseca me dijele od završetka, međutim, napravila sam prekvalifikaciju i završila sam ono što sam htjela, a to je srednja frizerska", rekla je Lejla Zahirović.

Potom je nastavila:

"Ne mogu da kažem da su krivi profesorili ili direktori. Možda sam nekim dijelom kriva i ja što nisam shvatila poentu te škole. Imala sam dobrog razrednog koji je razumio moj posao. Govorio mi je da zna da neću nastaviti dalje školovanje, nego da ću biti pjevačica, razumio je sve, bio je uz mene. Ostali profesori me nisu podržavali. Njima je smetalo kada vikendom odem da nastupam, i smetala im je ta zarada, ono što ja zaradim vikendom profesori ne uspijevaju da zarade mjesečno. Nisam ljuta, nisam razočarana, prošlo je dosta vremena ali zaboljelo me je u tom momentu. Izgubila sam volju u četvrtoj godini, krenulo je takmičenje ‘Zvezde Granda’, sve se više bližilo finale i u martu mjesecu sam uzela svoje papire i napustila tu srednju školu. Uradila sam prekvalifikaciju predmeta za srednju frizersku, imala sam šest mjeseci prakse i onda sam je završila vanredno“, pričala je ona.

