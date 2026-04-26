Haris Džinović prvi put se dotakao odnosa sa ćerkom nakon vjenčanja bivše supruge.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/djinadzinovic

Melina Galić nedavno je rekla "da" britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu, a na vjenčanju se pojavila jedino ćerka Đina. Malo prije svečanosti pronijela se priča i da je Melina potpuno ignorisala sina Kana kada su se sreli u jednom restoranu u Beogradu, a potom je i sam Haris dolio "ulje na vatru" kada je rekao da ga "zanima samo njegovo dijete", aludirajući upravo na Kana.

Haris priznao da više nema emocija prema ćerki: Šokirao sve izjavom, priznaje samo sina, a za nju samo jedno rekao

Kako su domaći mediji pisali nedavno, Haris i Đina nisu u dobrim odnosima, a mlada influenserka mjesecima unazad živi u Monaku sa majkom.

Džinović je sada prvi put otkrio istinu o svemu. Bio je gost emisije "Stars specijal" na Kurir TV-u, a na pitanje u kakvim su odnosima, pjevač je kratko rekao:

"S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao."

Potom je otkrio i da li mu je teško zbog toga:

"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!' Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju djecu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući", zaključio je Džinović.