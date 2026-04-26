Haris Džinović, kasnio je na snimanje emisije koja se uživo emitovala, a onda je, po dolasku, zahtjevao da odmah promijene stolicu na kojoj će sjedeti.

Izvor: Pink printscreen

Haris Džinović prvi put je gostovao u emisiji uživo nakon vjenčanja njegove bivše supruge Meline.On je kasnio na snimanje emisije "Premijera – Vikend specijal", koja se emitovala uživo, a po dolasku je zahtijevao da odmah promijene stolicu na kojoj će sjedjeti. Voditeljka Bojana Lazić bila je iznenađena ovim njegovim potezom, što nije krila u prenosu.

Vidi opis "Ja neću da sjedim na podu": Neprijatnost u emisiji uživo, Haris kasnio, pa šokirao zahtjevom, voditeljka u čudu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Atmosfera na početku intervjua bila je pomalo neprijatna, a Haris je djelovao nervozno.

"Ja neću da sjedim na podu, tako ispada", rekao je Haris.

"Jeste li nervozni?", upitala je Bojana.

"Nisam nervozan, samo sam tražio da mi zamijenite stolicu, neću tako", kazao je Džinović.

"To vam je današnji moderni dizajn...", rekla je voditeljka pokušavajući da izvuče situaciju.

"Ja sam perfekcionista, smeta mi sve što nije idealno. To je jednostavno tako. Ljudi teško prihvataju kritiku, u restoranu znam da vratim jelo. Ako napraviš dobro, onda nema problema", objasnio je Džinović.

"Taj perfekcionizam ima mnogo uticaja na moj život, kad nešto smandrljam to mi se ne sviđa. Polovna rješenja nijesu za mene", rekao je Haris Džinović u "Premijeri, vikend specijalu", pa dodao:

"Mnogo volim kafane. Ne pušim, to nikad, energije imam. Bavim se sportom, ima i do toga. Poprilično pijem, što je mnogo lakše nego pušenje."

Na Bojanino pitanje šta najviše voli da kuva, i da li je njegov specijalitet hobotnica, pjevač je opet odbrusio:

"Hobotnica?! Čuj hobotnica... pored svega, sigurno to nije nešto što najčešće spremam."