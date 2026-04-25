Melinin muž od Harisa mlađi samo 4 godine, a ovako je pričala: "Mislila sam da će mi kraj njega biti kao kod tate"

Melina ističe kako nikad nije bila kućni tip i da je uvijek uživala u dinamičnom načinu života, a bivšem mužu Harisu pripisuje veliku zaslugu za svoju ličnu zrelost.

Nakon razvoda od poznatog pjevača Harisa Džinovića (74), sa kojim je u ljubavi provela više od dvije decenije, od čega 10 godina u braku, modna kreatorka Melina Džinović (45) preselila se na Azurnu obalu i započela potpuno nov život.

Nedavno je izgovorila sudbonosno "da" britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu, koji ima 70 godina. Samo vjenčanje bilo je izuzetno glamurozno, ali bez crkvenog obreda, pa su se mladenci na vječnu ljubav zakleli isključivo pred matičarem.

Mladoženja je na ceremoniju dovezao Melinu u luksuznom oldtajmeru.

Prije glavnog slavlja, organizovana je gala večera za 70 odabranih zvanica, a goste je, uz milionera, dočekivala i Melinina ćerka Đina Džinović

O braku sa Harisom

Iako sada uživa pored bogatog biznismena, Melina je ranije vrlo otvoreno i samokritično govorila o svom životu pre Harisa, ali i o tome kako se tokom njihovog braka transformisala.

Priznala je da je u mladosti bila potpuno drugačija: "Kada sam ga upoznala, bila sam razmaženo derište koje je mislilo da će suzama, kao kod tate, sve dobiti".

Bivšem suprugu je pripisivala zasluge za svoju zrelost, ističući da je kraj njega dobila mnogo više nego on uz nju: "U njemu imam muža, ljubavnika i mentora, a uz to naučio me je svemu u životu... Napravio je od mene samostalnu ženu koja se oseća veoma sigurno, jer zna da ima bedem iza sebe".

Takođe je za "Glossy" naglašavala da joj je upravo on dao najbolje savjete i "uspio da smiri sve njene bubice", te da je od "derišta napravio ženu i majku".

"Nikad nisam provodila dane u kući"

Kada je riječ o načinu života na koji je navikla, Melina je isticala da nikada nije bila kućni tip. "Ni pre nisam provodila dane u kući... Jednostavno, nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja, izlaske", govorila je.

Objašnjavala je da zbog obaveza nisu živjeli uobičajeno, zbog čega su i djecu vaspitavali "malo čergarski", navikavajući ih na to da roditelji nisu uvijek prisutni u kući.

Čak i u poslednjim godinama braka sa Džinovićem, Melina je bila svjesna benefita svog stila života, o čemu svjedoči njena izjava: "Živim najbolji život! Povlašćena sam, tu nema govora", prenosi Blic.