Glumac priznao da je imao odnose sa 16-godišnjakinjom: Nakon višestrukih optužbi za zlostavljanje šokirao izjavom

Rasel Brend istakao je da je bio u vezi sa maloljetnicom kada je imao 30 godina.

Glumac Rasel Brend je tokom intervjua ove nedelje rekao da je imao odnose sa šesnaestogodišnjom djevojkom kada je imao 30 godina. Priznanje dolazi u trenutku kada se Brend suočava sa višestrukim optužbama za silovanje i s*ksualni napad u Velikoj Britaniji zbog navodnih incidenata sa više žena, a on je negirao te optužbe.

"Jedna činjenica je da je u Evropi i u Ujedinjenom Kraljevstvu, odakle ja dolazim, starosna granica za pristanak 16 godina“, rekao je Brend tokom gostovanja u emisiji "Šou Megin Keli" 22. aprila. "I spavao sam sa šesnaestogodišnjakinjom kada sam imao 30 godina. Ali kada sam imao 30 godina, bio sam sasvim drugačija osoba. Bio sam mnogo mlađi i bio sam nezreo tridesetogodišnjak."

Glumac, 50 godina, prvi put je optužen za s*ksualni napad 2023. godine u zajedničkoj istrazi lista "Sandej tajms", "Tajms" i britanske emisije o aktuelnim događajima "Kanal 4 Dispačes". Jedna od pet tužilaca bila je žena koja je rekla da je Brend započeo vezu sa njom 2006. godine kada je ona imala 16, a on 30 godina. Tvrdila je da ju je s*ksualno zlostavljao nakon što je napunio 31 godinu. Brend je u to vrijeme negirao optužbe za nezakonito ponašanje, iako se u video odgovoru iz 2023. nazvao "promiskuitetnim".

Optužbe protiv Brenda, koje su prvi put iznete u istrazi iz 2023. godine, podstakle su Metropolitansku policiju da sprovede istragu protiv glumca, što je kulminiralo podizanjem formalnih optužnica protiv njega.

Brenda je optužila Krunska tužilačka služba u aprilu 2025. godine po jednoj tački za silovanje, nepristojan napad i oralno silovanje i dvije tačke za s*ksualni napad koje proizilaze iz optužbi četiri anonimne žene. Navodni incidenti dogodili su se između 1999. i 2005. godine, a Brend se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice u maju 2025. godine.

U decembru 2025. godine, CPS je podnio još dve optužbe za silovanje i s*ksualni napad, povezane sa navodima još dvije žene. Brend se takođe izjasnio da nije kriv po ovim novim optužbama.

U intervjuu u sredu, Brend je rekao Keli da sada smatra da "konsenzualni s*ks, zapravo, sa raznim ljudima, kada postoji jaka razlika u moći, kao što je slučaj kada ste poznati čovjek koji ima sposobnost da privuče žene kao što sam ja to radio u to vrijeme — mislim da [to] uključuje eksploataciju. To je eksploatatorstvo".

Brend je rekao da je njegovo "*eksualno ponašanje u prošlosti bilo sebično. Nisam dovoljno razmatrao, pretpostavljam da jedva nimalo, zapravo, kako taj seks utiče na druge ljude“.

Tokom razgovora sa Keli, Brend je rekao da izjavom da "nije kriv" za s*ksualni napad i silovanje za koje je optužen, "ono što u stvari kažem je da sam imao konsenzualni seks sa mnogo žena i možete tvrditi da to nije prikladno".

"Ali starosna granica pristanka je važna stvar", rekao je Brend. "Sposobnost da se pristane je važna stvar, tj. pijani ljudi ne mogu dati pristanak. Mentalno bolesni ljudi ne mogu dati pristanak. Djeca ne mogu dati pristanak. Kao da je pristanak ono što je važno. A ono što mi je slava dala i što je moja zavisnost podstakla bila je prilika za beskrajan pristanak, što me je dovelo do toga da budem hedonista, budala i eksploatator žena. A to je pogrešno. I to je nešto što treba iskupiti, riješiti i iskupiti."

Brend, koji je ranije rekao da je trezan od 2002. godine, nastavio je: "Ono što očigledno ne samo da dovodim u pitanje, već se nasilno ili agresivno ili asertivno protivim, jeste ideja da je ovo sudska krivična stvar gdje je pristanak poništen."

Prema organizaciji Nacionalno društvo za sprečavanje okrutnosti prema djeci, uzrast u kojem ljudi mogu legalno dati pristanak na s*ksualnu aktivnost u Velikoj Britaniji je 16 godina. Međutim, nezakonito je s*ksualno eksploatisati dijete mlađe od 18 godina, a za osobu na položaju od povjerenja, poput nastavnika, da se upušta u s*ksualnu aktivnost sa bilo kim mlađim od 18 godina ko je pod starateljstvom njihove organizacije.

Glumac je trebalo da se pojavi pred sudom u slučaju s*ksualnog napada i silovanja u junu, ali je 30. marta londonski sudija potvrdio da je suđenje odloženo do oktobra.