Iako ima ugovor sa Partizanom, Džabari Parker ne želi da se vrati u Beograd. Pročitajte o njegovoj pozajmici i budućim planovima.

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki košarkaš Džabari Parker otišao je iz Partizana na pozajmicu u Huventud i tamo je briljirao poslednjih nekoliko mjeseci, a iako ima ugovor sa crno-bijelima i za narednu sezonu - ne planira da se vraća u Beograd.

"Da li se Džabari Parker vraća sledeće sezone jer ima ugovor? Ako pitate njega, onda je odgovor aprolutno ne", nezvanično prenosi "Mozzart Sport" uz napomenu da je to situacija koja bi morala da se riješi pred početak takmičarske 2026/27, kako se crno-bijelima ne bi ponovilo prošlo leto.

Vidi opis "Ja se kod vas ne vraćam": Džabari Parker stavio Partizan pred svršen čin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Parker je stigao kao najskuplje pojačanje Partizana, dobio je ugovor na 2,5 miliona eura po sezoni, a njegovo nezalaganje, loše fizičko stanje i očajna forma - "kumovali" su i odlasku Željka Obradovića iz Humske.

Dolaskom novog trenera Đoana Penjaroje - ništa se nije promijenilo na bolje. Štaviše, Džabari Parker je sklonjen iz tima i klub je pokušavao da riješi situaciju sa njim, da bi na kraju uspio tek da ga pozajmi u Huventud, koji plaća samo dio njegove plate i nema sredstva da otkupi njegov čitav ugovor.

Zbog toga će Partizan morati da nađe rešenje, da li da isplati čitav ugovor Parkeru do kraja, da li da ga ubijedi da pristane na raskid ugovora uz manju odštetu (malo vjerovatno) ili da ga mu pronađe novu sredinu koja je spremna da ga plati...

Da li je nova pozajmica najbezbolnije rešenje za obje strane?