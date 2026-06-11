U optužnici je, kako se navodi, predloženo i da se okrivljenima N.P., G.O. i D.P. produži pritvor, dok su ostali okrivljeni već u pritvoru u drugim krivičnim predmetima i postupcima ili su u bjekstvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv sedam okrivljenih: D.V., B.Č., N.P., D.V., G.O., V.Ž. i D.P., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv okrivljenih D.V., B.Č., N.P., D.V., G.O. i V.Ž. i za produženo krivično djelo krijumčarenje, a protiv D.P. i za dva produžena krivična djela krijumčarenje, saopšteno je iz SDT-a.

Kako su naveli u saopštenju, prethodno je Specijalno državno tužilaštvo, protiv optuženih: A.M., D.J., Z.Đ., G.V., D.B., M.R., R.R., M.M. M.K. i S.J., podiglo optužnice za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje i više krivičnih djela pranje novca i zloupotreba službenog položaja, koje su potvrđene i u toku je krivični postupak pred sudom, prenosi RTCG.

"I predmet sada podignute optužnice je to što je optuženi A.M., sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i optuženi i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca", navodi se u saopštenju.

U optužnici je, kako se navodi, predloženo i da se okrivljenima N.P., G.O. i D.P. produži pritvor, dok su ostali okrivljeni već u pritvoru u drugim krivičnim predmetima i postupcima ili su u bjekstvu.