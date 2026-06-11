Dodaje se da stručna služba Administrativnog odbora, na čelu sa Gorankom Vučinić, nije provjeravala bilanse stanja i uspjeha niti ispunjenost zakonskih uslova za NVO kao ovlaštene predlagače.

Izvor: MONDO

Media centar, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) i Institut za medije Crne Gore (IMCG) podnijeli su danas Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dvije krivične prijave zbog sumnje na nezakonitosti u postupku izbora članova Savjeta RTCG, prenosi CdM.

„Jedna krivična prijava podnijeta je protiv kandidata za člana Savjeta RTCG i aktuelnog predsjednika Savjeta RTCG Veselina Drljevića, zbog sumnje da je podstrekavao na falsifikovanje dokumentacije koja je korišćena u postupku njegove kandidature“, navodi se u saopštenju.

Druga krivična prijava, kako su pojasnili, podnijeta je protiv sekretarke Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Goranke Vučinić i za sada nepoznatih službenika angažovanih na provjeri kandidatura, zbog sumnje da su nevršenjem službene dužnosti omogućili da se kao potpuna i zakonita prihvati dokumentacija koja, prema navodima prijave, nije ispunjavala zakonom propisane uslove.

„Protiv kandidata za člana Savjeta RTCG i aktuelnog predsjednika Savjeta RTCG Veselina Drljevića krivična prijava je podnijeta zato što je podsticao NN lice na izvršenje krivičnog djela falsifikovanje isprave (član 412 Krivičnog zakonika Crne Gore) kako bi omogućio sticanje protivpravne koristi sebi, kao članu Savjeta RTCG u novom mandatu, čime je počinio krivično djelo podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela iz člana 24 Krivičnog zakonika Crne Gore“, kazali su.

Na listi blagovremenih i potpunih predloga za četiri kandidata za članove Savjeta RTCG, kako tvrde, našla se i nevladina organizacija Udruženje za zaštitu i očuvanje prirode Kapetanovo jezero, koja pod tim nazivom ne postoji od 2021. godine, piše CdM.

„Jedini zaključak u ovoj situaciji, koji će nadamo se biti jasan i ODT-u, jeste da je Veselin Drljević ostvario komunikaciju sa NN licem kojeg je nagovorio i podstrekavao da popuni akt o imenovanju Drljevića, bilanse stanja i uspjeha, Izvještaj o radu NVO za 2023, 2024. i 2025. godinu. Nije vjerovatno da je NN lice samo, bez bilo čijeg nagovora, došlo u Skupštinu Crne Gore da preda falsifikovane isprave za nepostojeću NVO i to baš za kandidata za člana Savjeta RTCG Veselina Drljevića“, ističu iz ovih NVO.

Kako navode, krivična prijava protiv sekretarke Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Goranke Vučinić i NN lica iz službe kojom rukovodi odnosi se na sumnju da su, nevršenjem službene dužnosti, omogućili da nezakonito predloženi kandidati ostvare protivpravnu korist, čime su, kako tvrde, počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore.

„Na osnovu navedenih članova Zakona, kao i na osnovu javnih izjava predsjednice i članova Administrativnog odbora, za provjeru potpunosti dokumentacije kandidata za članove Savjeta RTCG bila je zadužena stručna služba Administrativnog odbora, na čijem je čelu sekretarka Goranka Vučinić. Preciznije, stručna služba i sekretarka Goranka Vučinić bili su zaduženi da provjere, između ostale dokumentacije, da li bilansi stanja i uspjeha nevladinih organizacija (kao ovlaštenih predlagača) za prethodne tri godine (za 2023, 2024 i 2025. godinu) prije dana objavljivanja javnog poziva, dokazuju da su ispunili dva od tri uslova iz člana 26 Zakona o nacionalnom javnom emiteru – javnom medijskom servisu Crne Gore“, navodi se.

Dodaje se da stručna služba Administrativnog odbora, na čelu sa Gorankom Vučinić, nije provjeravala bilanse stanja i uspjeha niti ispunjenost zakonskih uslova za NVO kao ovlaštene predlagače.

„Stručna služba Admnistrativnog odbora nije utvrdila da li npr. NVO Akademija fudbala pro – škola fudbala ima veze sa oblašću medija. Pored nejasne veze Akademije fudbala sa aktivnostima u oblasti medija, ova organizacija je u 2023. godini imala prihod od 1217 eura što je ispod zakonskog uslova od 3000 eura“, piše u saopštenju.

Naveli su da se isto pitanje postavlja i za druge NVO koje se nalaze na spisku podrške kandidatima Drljeviću i Škrijelju, prenosi CdM.

„Smatramo da je od ključnog značaja da Tužilaštvo hitno ispita sve navode iz prijava, utvrdi eventualnu krivičnu odgovornost i otkloni svaku sumnju da je izbor članova Savjeta RTCG sproveden suprotno zakonu. U pitanju nije samo odgovornost pojedinaca, već i kredibilitet postupka izbora organa upravljanja javnog servisa, kao i povjerenje javnosti u primjenu medijskih zakona koji su predstavljali jedan od važnih uslova na evropskom putu Crne Gore“, dodaje se.

Iz ovih NVO su podsjetili da su ranije više puta upozoravali na nepravilnosti u postupku izbora članova Savjeta RTCG i pozivali nadležne institucije da prije okončanja procesa izvrše detaljnu provjeru dokumentacije.

„Nažalost, ta upozorenja nijesu rezultirala adekvatnom reakcijom nadležnih organa, zbog čega je sada neophodno da Tužilaštvo preuzme svoju zakonsku ulogu i utvrdi sve relevantne činjenice“, zaključili su.