Ortopedi su, kako se navodi, upozorili da će napustiti KCCG ukoliko njihovi zahtjevi ne budu razmotreni i problem ne bude riješen

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Kako prenose Vijesti, direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Aleksandar Radović trebalo bi da razmotri situaciju na Klinici za ortopediju i traumatologiju, prikupi sve relevantne informacije i zatraži izjašnjenje od direktora Klinike Nikole Bulatovića povodom navoda devet ljekara koji se protive njegovom imenovanju.

To je zaključak većine članova Odbora direktora KCCG sa jučerašnje sjednice, kojoj su prisustvovali i Radović, kao i ortopedi nezadovoljni imenovanjem Bulatovića.

Prema izvorima koji su prisustvovali sjednici, atmosfera je bila žustra, ali korektna. Ortopedi su, kako se navodi, upozorili da će napustiti KCCG ukoliko njihovi zahtjevi ne budu razmotreni i problem ne bude riješen.

Istakli su da su o situaciji već obavijestili ministra zdravlja Vojislava Šimuna i premijera Milojka Spajića. Na sjednici je dio ortopeda iznio i tvrdnje da im je Bulatović, nakon javnog objavljivanja dopisa, navodno upućivao prijetnje, pišu Vijesti.

Podsjetimo, Vijesti su prije dva dana objavile da je KCCG ukinuo saglasnost za dopunski rad devetorici ortopeda van te ustanove u trajanju od šest mjeseci. Odluka je uslijedila nakon što su ljekari, nezadovoljni imenovanjem Bulatovića za direktora Klinike za ortopediju i traumatologiju, odbili da obavljaju dopunski rad u matičnoj ustanovi.

Dok ljekari tvrde da ovu odluku doživljavaju kao represivnu mjeru, upozoravajući da bi posljedice mogli osjetiti građani na sjeveru i jugu Crne Gore, iz KCCG poručuju da postupaju u skladu sa zakonskim propisima i da pacijenti neće biti ugroženi.

„Dobili smo rješenje kojim nam se zabranjuje dopunski rad, kako u privatnim, tako i u javnim zdravstvenim ustanovama, i to doživljavamo kao represivnu mjeru. Posebno zabrinjava činjenica da se ova zabrana odnosi i na Dom zdravlja Kolašin, kao i na Kliničko-bolnički centar u Beranama i Opštu bolnicu u Baru. Nesumnjivo je da će ovakva odluka negativno uticati na dostupnost zdravstvenih usluga građanima“, kazao je jedan od ortopeda kojem je ukinuta saglasnost za dopunski rad.

Iz KCCG navode da su ljekari kojima su ukinute saglasnosti realizovali svega pet do deset odsto planiranih usluga za smanjenje listi čekanja u drugim javnim zdravstvenim ustanovama.

Dodaju da su najveći dio posla u drugim ustanovama obavljala dva ljekara kojima saglasnosti nijesu ukinute, te da Klinika sa 13 specijalista ne koristi kapacitete u punoj mjeri zbog rada u jednoj smjeni, zbog čega je odlučeno da se promijeni organizacija rada, prenose Vijesti.

Iz Doma zdravlja Kolašin upozoravaju da bi ukidanje saglasnosti za dopunski rad moglo imati negativne posljedice po pacijente, navodeći da četiri ortopeda KCCG mjesečno zbrinjavaju između 90 i 100 pacijenata u toj opštini, koja nema stalno zaposlenog ortopeda.

Devet ortopeda ranije je u dopisu medijima saopštilo da uprava KCCG nije odgovorila na njihov dopis od 28. maja, u kojem su upozorili da bi mogli obustaviti rad ukoliko Bulatović bude imenovan za direktora. U tom dokumentu optužili su ga da se prema kolegama odnosio uvredljivo i ponižavajuće, da je ograničavao njihovu stručnu autonomiju i uskraćivao mogućnosti za stručno usavršavanje.

Prema podacima KCCG, na listi čekanja za operacije na Klinici za ortopediju nalazi se 759 pacijenata. Problem dugih listi čekanja za ugradnju proteza kuka i koljena traje godinama, a uprava ga objašnjava nedostatkom operacionih sala i velikim brojem hitnih traumatoloških slučajeva.

Zbog toga je ranije odlučeno da dio operacija bude obavljan u Kliničko-bolničkom centru Berane, koji raspolaže adekvatnim prostornim kapacitetima. Međutim, kako je ranije saopšteno na sjednici Skupštine Crne Gore, operacija u Beranama nije bilo od 15. avgusta prošle godine do 1. februara ove godine.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun tada je potvrdio da se uključio u rješavanje problema i da se intervencije ponovo izvode u operacionoj sali u Beranama.

Ipak, iz Ministarstva zdravlja, komentarišući aktuelnu situaciju na Klinici za ortopediju KCCG i odluku o ukidanju saglasnosti za dopunski rad, nijesu precizirali na koji način će biti organizovan rad i pružanje ortopedskih usluga na sjeveru države.