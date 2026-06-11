Granična policija je na Aerodromu Podgorica uhapsila D.C. državljanina Gruzije zbog sumnje da je falsifikovao putnu ispravu i lažno se predstavio kao državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Izvor: Profimedia

“Policijski službenici su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom pokušaja izlaska iz zemlje na letu jedne strane aviokompanije koja saobraća na relaciji Podgorica – London, izvršili kontrolu osobe koja je na uvid dala pasoš Ujedinjenog Kraljevstva na ime W.P.K.M. (35), kojom prilikom je sprovedenim provjerama utvrđeno da je predmetna putna isprava potpuni falsifikat”, navode iz UP.

Daljim preduzimanjem službenih mjera i radnji lice je dovedeno u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja i utvrđivanja stvarnog identiteta kojom prilikom je utvrđeno da se radi o licu D.C., državljaninu Republike Gruzije.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, D.C. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave i u zakonskom roku priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.