Glumac iz Netfliksove hit serije je novi Herkul Poaro: Isplivale prve slike, evo kako izgleda Edvard (33)

BBC je najavio snimanje nove serije o čuvenom belgijskom detektivu kojeg je na malim ekranima maestralno dočarao Dejvid Sušej, a sada je poznato i ko je dobio glavnu ulogu

Izvor: Youtube

Kada je BBC je objavio vest da snima novu seriju po motivima legendarne Agate Kristi, i da će mjesto Dejvida Sušeja, glumca koji je proslavio detektiva Agate Kristi i onima koji, možda, nisu čitali njene romane, bura na mrežama je bila nezapamćena.

Svi su se pitali "zašto", da bi drugi odgovarali "zbog para", a zajedno su svi zaključili da je "Dejvid Sušej jedini Poaro i tačka".

Ipak, to nije bila tačka jer je BBC upravo predstavio glumca koji će u novoj adaptaciji igrati čuvenog detektiva.

U pitanju je Edvard Blumel, glumac iz serija "Sex Education" i "Killing Eve".

Izvor: YouTube/HeyUGuys

Projekat će imati šest epizoda od po sat vremena koje neće biti fokusirane samo na rešavanje slučajeva.

Autori najavljuju priču koja će istražiti Poaroovu ličnost i njegov život u Britaniji između dva svjetska rata.

Pored obrade tri poznata slučaja iz opusa Agate Kristi, serija će prikazati početak njegovog prijateljstva sa kapetanom Arturom Hejstingsom, prve kontakte sa inspektorom Džejmsom Džepom iz Skotland jarda, kao i susret sa protivnikom koji će ostaviti poseban trag u njegovom životu.

Nakon objave da će Blumel igrati Poaroa, pojedini su naveli da će "okoreli fanovi popiti arsenik", dok mu drugi čestitaju uz opasku "mislio sam da je novi Hari Poter".