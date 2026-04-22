Nenad Jezdić odbio ponudu da proda ogromno imanje kod Valjeva: Stvorio imperiju i fabriku, o ovome svi sanjaju

Jezdić je ponude kategorički odbio i ne odriče se svog parčeta raja.

Izvor: Kurir/NemanjaNikolić

Glumac Nenad Jezdić se prije nekoliko godina preselio u rodni kraj i počeo da proizvodi rakiju od voća. Njegovo imanje u selu Zabrdica kod Valjeva posjeduje destileriju, a ima i veliko poljoprivredno gazdinstvo o kojem sam brine.

Posadio je voćnjak i krenuo u proizvodnju domaće rakije, osvojio je tri zlatne medalje 2012. godine na 79. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Jezdić je od rakije napravio ozbiljan brend, a u Zabrdici prelijepu oazu za svoju porodicu, suprugu Saru i njihovo četvoro djece.

Nenadovo imanje u pomenutom mjestu podsjeća na ono iz holivudskih filmova, okruženo je zelenilom, kuća je ogromna, a porodica je vodila računa o svakom detalju.

"Imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom, ja imam svoje selo i ja sam duboko uvjeren da selo ne može umrijeti. Istinsku punoću života osjećam na selu, ali to me neće udaljiti od scene. Naprotiv. Sebe ovde vidim za cio život - poručio je Nenad jednom prilikom za Blic.Ne propušta priliku da kaže koliko voli selo, a iako priznaje da je život van grada težak, on ne odustaje od sela i trudi se maksimalno .Nenad nije samo gazda, glumac takođe vrijeme provodi sa majstorima, vozi traktor, siječe drva.

Nudili mu ogromne pare

Komšije su za Kurir jednom prilikom otkrile da ima dosta zainteresovanih za kupovinu njegovog imanja i destilerije, za šta on nije htio ni da čuje.

"Nekoliko ljudi je dolazilo s ponudama da proda ovo imanje i destileriju. Ozbiljan iznos je bio u pitanju, ali on nije htio ni da čuje za to. Ovo mjesto je vrlo atraktivno, a mnogi su i čuli za Zabrdicu zbog Nenada. On toliko voli ovo mjesto da ne postoji novac za koji bi on ovo otuđio. Štaviše, svake godine ulaže sve više i više u ovaj raj na zemlji, tako da će ovo tek zablistati za koju godinu".