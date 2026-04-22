Osuđena sestra Vladimira Tomovića: Probila rampu ispred Hrama i pokosila dvije žene, evo koliko će biti u zatvoru

Jelena Radonjić (45), rođena sestra Vladimira Tomovića osuđena je nakon incidenta

Podgoričanka Jelena Radonjić (45), rođena sestra Vladimira Tomovića, prvostepeno je osuđena na dvije i po godine zatvora.

Ona je pred Osnovnim sudom u Podgorici osuđena zbog počinjenog krivičnog djela – teška djela protiv opšte sigurnosti.

Podsjetimo, incident zbog kog je Radonjićeva osuđena dogodio se 30. juna 2025, kada je automobilom probila rampu na ulazu u plato Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i na stepeništu naletjela na dvije ženske osobe.

U ovom stravičnom incidentu državljanka Turske Kursha Borben (44) zadobila je teške tjelesne povrede, dok je djevojka Jovana Radović (22) prošla sa lakšim povredama nakon pregleda u Kliničkom centru. Uviđaj je tada obavio tužilac ODT Podgorica Ivan Bojanić.

Jelena Radonjić uhapšena je iste noći kada se incident dogodio i od tada se neprekidno nalazi u pritvoru.

Prije donošenja presude, pritvor joj je bio produžavan zbog opasnosti da bi, ukoliko bi se našla na slobodi, mogla ponovo doći u posjed automobila i ponoviti krivično djelo protiv opšte sigurnosti, čime bi mogla da povrijedi još osoba. Njen advokat Mladen Tomović tada je izjavio da je vanraspravno veće Osnovnog suda odbilo njegovu žalbu na rješenje o zadržavanju u Istražnom zatvoru, piše Pobjeda.me.