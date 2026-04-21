Aca Sofronijević objavio prvu fotografiju ćerke: Harmonikaš blista od sreće, prizor sve raznježio

Aca Sofronijević ne krije zahvalnost i sreću zbog prinove.

Izvor: MONDO

Harmonikaš Aca Sofronijević ne krije sreću otkako je postao otac, a sada je oduševio pratioce na društvenim mrežama prvom fotografijom svoje naslednice.

Porodična objava, koja je za kratko vrijeme prikupila na hiljade lajkova, donosi nježan i emotivan prizor, mala ruka novorođene Tare ušuškana je u dlanovima ponosnih roditelja.

Uz ovu dirljivu fotografiju, Sofronijević je kratko poručio koliko je zahvalan zbog dolaska svoje ćerke na svijet.

"Mi, hvala ti Bože".

Aca Sofronijević je povodom rođenja nasljednice obradovao suprugu i luksuznim poklonom, elegantnom narukvicom, kao simbolom ljubavi i zahvalnosti za jedan od najvažnijih trenutaka u njihovim životima.

"Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smjenu. Osjećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za cio život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, vidjećemo.