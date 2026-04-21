"Glupo je da dovodiš ljubavnicu u kuću": Voditelj šokirao Bojana Vaskovića komentarom, nastao muk u studiju

Ognjen Amidžić uspio je da zbuni poznatog pjevača u svojoj emisiji.

Frontmen Lexington benda Bojan Vasković svojevremeno je gostujući u emisiji "Ami G Show" privukao veliku pažnju javnosti. Tokom gostovanja, voditelj Ognjen Amidžić izrekao je šalu koja se nije dopala Bojanu.

Naime, Amidžić je u jednom trenutku upitao Vaskovića da navede šta njegovoj supruzi smeta kod njega.

"Zaboravljam, ponekad manjak pažnje, treće ne postoji", priznao je Bojan.

"Glupo je da dovodiš ljubavnicu u kuću", našalio se Ognjen, a svi u studiju ostali su zatečeni.

Imaju troje djece

Pevač je u braku od 2015. godine i od tada živi skladno i srećno sa svojom suprugom. Ona je inače glumila u nekoliko spotova Lexington benda, a prvi put smo je videli u ekranizaciji pesme "Prišla" 2014. godine. Kako je Bojan primijetio, svaka pjesma u čijem spotu se pojavila njegova izabranica postala je veliki hit.

Par ima troje djece, Mihaila, Helenu i Anđelinu, koji im svaki dan čine zanimljivijim i ispunjenijim, a dodatno su učvrstili njihovu ljubav. Ipak, mnogi ne znaju kako je njihova priča zapravo počela.