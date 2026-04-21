"Htjela sam da se udam u duksu": Zorannah otkrila detalje vjenčanja u Americi, na veliki dan ništa nije išlo po planu

Poznata influenserka prvi put je govorila o vjenčanju u Majamiju.

Izvor: Instagram printscreen

Posle deset godina, koliko je Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, ovo je prvi put da uz ime ne stoji Jovanović, već Rum. Tako je od 26. februara, kada su se ona i njen, sada već suprug, golman Eloj vjenčali u Americi.

Prošlog ljeta Zorana Jovanović je rekla: "Trenutni plan je da ne pravimo svadbu, već samo da se potpišemo", i upravo je tako bilo.

Kao i obično, kad je ona u pitanju, uslijedilo je mnoštvo komentara. Smijući se, Zorana Jovanović je ispričala:

"Izgleda da su ljudi očekivali kočije, orkestre, pet vjenčanica… Prije deset godina, kad sam se često slikala u vjenčanicama, meni je sve to djelovalo jako kul, ali što više ideš na tuđa vjenčanja, sve više shvataš da su svadbe veća radost za familije i prijatelje nego za mladence. Posebna priča je ako mlada i mladoženja dolaze iz različitih kultura, pa treba praviti miks, koji iziskuje mnogo uklapanja. Recimo, ja vrlo malo slušam stranu muziku, a trebalo bi da pola svadbe bude baš ona kako bi se i druga strana super provela.

Osim toga, kad izgubiš roditelje, onda sve to više nije ono što si nekad zamišljao. Razmišljali smo i o varijanti da u Španiji ili Grčkoj napravimo slavlje za mali broj ljudi, najbližih, a onda se i to pokazalo kao komplikovano rješenje, jer su njegovi prijatelji uglavnom sportisti. Mnoge od njih nisam upoznala. On zna moje drugarice, ali nije bilo prilike da se sretne s njihovim muževima. Uz sve to, Eloj trenutno igra u Americi, gdje je pauza usred zime, a to mi baš nije idealno vrijeme za svadbu. Možda za pet godina napravimo žurku, ali budući da ni on ni ja ne volimo da se bavimo organizacijom, i to je pitanje".

Ona je potom otkrila kako je provela ostatak dana nakon samog potpisivanja.

"Plan je bio da odemo negdje, da napravimo lijepe fotografije i da se istetoviramo. Međutim, kad smo se vjenčali, svi su bili gladni, a to svi smo nas dvoje, moja drugarica i njegov drug. Otišli smo u divan grčki restoran 'Mandolina'. Posle ručka je na red došlo slikanje, ali je bilo veoma toplo a sako, koji sam nosila kao haljinu, napravljen je od materijala za kapute (smijeh). Prvobitna ideja je bila da se vjenčam u duksu, ali se Eloj više 'skockao', pa sam pomislila – sada i ja moram da se bolje obučem. Posle slikanja mi je bilo toliko vruće da sam željela samo da dođem kući i skinem sako. Naručili smo hranu i gledali seriju", rekla je i otkrila kakve tetovaže je htjela da uradi.

"On moje ime, a ja njegovo. Eloju je skoro cijelo tijelo istetovirano — ostavio je jedno malo slobodno mjesto za mene i cijelu nogu za dijete, ako ga budemo imali, a valjda hoćemo."

Zorana navodi da odavno ima utisak da je u braku.

"Ne mogu da kažem da imam takav osjećaj od prvog dana, ali mi smo odmah počeli da živimo zajedno, a ja da koristim njegovo prezime, jer je ono stajalo na poštanskom sandučetu. Slično je i kad zakazujem tretmane ili bilo šta drugo, jer ko će da speluje Jovanović. On me od ljeta 2023. svima predstavlja kao svoju ženu, tako da je nama ovo bilo samo stvar administracije."

Za kraj je otkrila da li planira zauvijek da živi u Majamiju.

"Došli smo sredinom januara, tako da tek treba da vidimo šta ćemo i kako ćemo, jer imamo par opcija. Čekamo da prođe Svjetsko prvenstvo u fudbalu, pa da budemo sigurni da ostajemo. Eloj jeste potpisao ugovor na tri godine, ali kod fudbalera se nikad ne zna. Prvi put u životu nemam razloga da se zbog nečega žalim. Nedavno sam, na pitanje kada ćeš se vratiti, odgovorila, ako nikada više ne izađem iz Amerike, biće mi OK (smijeh). Dvije i po godine provedene u Holandiji opisala bih kao teške i depresivne. Znam da se u istim gradovima ljudi osjećaju drugačije, ali meni njihov 'hladni' mentalitet uopšte nije prijao. Za više od dvije godine sam našla jednu i po drugaricu, a ovdje sam već tokom prve nedelje imala deset. Naravno, nisam dijete pa da danas nekoga upoznam, a sjutra mislim da mi je prijateljica, ali to su djevojke s kojima mogu da odem na kafu."