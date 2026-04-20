Sanja Vučić brutalno isprozivala kolege iz žirija i zapalila društevene mreže: "Postavlja ih na mjesto kulturno"

Poznata pjevačica obratila se muzičarima iz žirija i pokupila simpatije javnosti.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pjevačica Sanja Vučić sukobila se sa svojim kolegama u "Zvezdama Granda", nakon što su negativno ocijenili nastup njenog kandidata. Naime, Rizo Feratović izveo je numere "Krčmarska Moskva" i "Teške boje", ali nije dobio dovoljno glasova za prolaz.

Sanja je stala u odbranu svog kandidata, a njeni komentari oduševili su korisnike na društvenim mrežama.

"Vjerujem da većina žirija, neću da tvrdim, nije ni upoznata sa repertoarom koji je Rizo pjevao. Nikada nisu čuli te pjesme, niti znaju kako se te pjesme pjevaju. Rizo je bio perfektan, tačan kao sat, energija nikada bolja. Ja sam se na prvoj pjesmi toliko naježila. Nije fer da se pjevač komentariše na osnovu repertoara. 'Nije mi se svidio repertoar, malo je, eto, tužan'", rekla je Sanja.

"Mnogo je crno i mračno. Mene si smorio", rekla je Ana Bekuta.

"Je l' ne postoiji sluh za takve pjesme? Je l' ovde zaista moraju da se pjevaju samo vesele pjesme?", pitala je Sanja.

"To se tako pjeva, drugačije ne može. Da je pjevao čisto, to bi bilo pogrešno", rekla je ona.

"Od prve do poslednje note si bio u falšu u drugoj pjesmi", rekao je Đorđe David

Rizo Feratovic i Filip Cavic - Splet pesama Izvor: YouTube

Korisnici društvene mreže "X" nisu krili oduševljenje Sanjinim govorom.

"Lutkica Sanja Vučić najkompetentnija i najobrazovanija u ovom takmičenju, postavlja Đorđa Davida na mjesto tako kulturno. Odgovorila i Dari i Ani i Kebi. Bravo lutko", jedan je korisnik prokomentarisao.

Izvor: x printscreen