Sanja Vučić progovorila o porukama koje joj šalje Sloba Radanović: Žalio se da ga ignoriše, sad otkrivena istina

Sanja Vučić progovorila je o kolegi Slobi Radanoviću

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Sanja Vučić progovorila je o kolegi Slobi Radanoviću, koji se nedavno požalio da mu koleginica ne odgovara na poruke povodom potencijalnog dueta.

Posebnu pažnju javnosti privukao je njen odgovor, pjevačica je kroz osmijeh objasnila da njihova komunikacija koči isključivo zbog tehnologije.

"On je meni slao poruke na Instagramu, a ja to tamo jednostavno ne vidim. Ako ima moj broj, neka mi pusti poruku na WhatsApp", poručila je Sanja Vučić za K1, ističući da o zajedničkoj pjesmi razgovaraju već godinama, i da bi rado napisala tekst koji bi odgovarao njihovim senzibilitetima.

Sloba i Sanja među najtraženijima u dijaspori

Inače, Sloba Radanović i Sanja Vučić su među najtraženijim pjevačima u dijaspori.

"Sve je globalno poskupilo počevši od osnovnih životnih potreba pa se to kasnije prenijelo na estradu i pjevače. Sve je lančano. Poskupile su cijene pića u klubovima, jer su pjevači poskupjeli cijene, a oni su poskupili jer su poskupile pjesme i spotovi. Treba da se napravi lijep dogovor i da se sve dovede u normalu. Kad već mijenjamo svijet treba da ga mijenjamo od sebe, a moj menadžment i moj tim uvijek gleda da svima bude dobro i da svi dobro prođu, a ne samo da uzmemo lovu i odemo. Ima klubova koji su nas ispoštovali kada nismo bili toliko traženi i sada se treba odužiti, a ko želi uvijek može da nađe zajednički jezik i da radi. Treba ponuditi ljudima ono zbog čega bi došli, jer kada ti radiš dobro posao onda ćete i zvati, ali svakako treba cijene da se primire jer stvorićemo situaciju da će nestati klubovi i neće imati kome više da se pjeva", rekao je Sloba jednom prilikom za "Blic".