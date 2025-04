"Htjela je kolegu, pa sam ga zamolio da dođe": Haris iznio šok detalje iz braka sa Melinom, ovo do sada niste čuli

Haris je otvoreno pričao da je znao da bude i te kako izdašan u braku, dok mu ona "nije ni kafu platila".

Melina i Haris Džinović razveli su se u 2024.godini nakon dvije decenije ljubavi i deceniju braka. Pjevač je sada iznio neke nove detalje iz njihovog odnosa ali i ono što ga je najviše boljelo.

"Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: 'Hvala ti, ljubavi'... To moraš i da pokažeš nekim djelima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5.000, da sada ona meni vrati poklonom u vrijednosti od 5.000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen", priznao je on nedavno.

Džinović je otkrio i koga je Melina pikirala prije nekoliko godina da joj bude gost na rođendanskom veselju. Zatražila je da joj na partiju pjeva Adil Maksutović, pa ga je Haris kontaktirao.

"Htjela je za rođendan Adila, pa sam ga zamolio da dođe, trudio se da napravi atmosferu", istakao je tada Džinović. "Bilo je lijepo, dobro smo se zabavili. Pjevao sam Melini moje pjesme koje ona voli", dodao je tom prilikom.

