"BOGAT, MOĆAN I KUPUJE POKLONE" Ko je momak Meline Džinović? Pisali da su zajedno dok je još bila s Harisom

Melina Džinović ponovo u centru pažnje

Izvor: Petar Stojanović - MONDO

Pjevač Haris Džinović nedavno se razveo od Meline Džinović nakon 22 godine braka.

Modna kreatorka je nakon razvoda napustila vilu na Senjaku u kojoj je živjela sa pjevačem i njihovo dvoje djece - sinom Kanom i ćerkom Đinom. Mediji su tada pisali da kreatorka navodno uživa u ljubavi sa biznismenom, a nedavno su se pojavile i informacije da je i Haris Džinović našao djevojku i to 15 godina mlađu od njega.

Iako prije godinu dana kada su domaći mediji kontaktirali Harisa i Melinu kako bi potvrdili informacije o razvodu, oni su tada rekli da to nije tačno da bi nedavno priznali da godinama nisu u dobrim odnosima i da se razvode. Sada takođe tvrdi da on ne bi krio da ima nekog: "Ja bih rekao da imam nekog, ne znam što se piše o mom privatnom životu, odakle to da liči na Melinu? Nije tačno, rekao je Haris.

Izvor: Youtube/Paparazzo Lov Pink

"Svima je jasno da je brak Melina i Harisa odavno izgubio sjaj i da je bilo pitanje dana kada će se razvesti. Iako je njihov odnos počeo da se hladi mnogo prije nego je ona napustila porodičnu vilu, uspjela je da sakrije da je pravi razlog zbog kog je stavila tačku na taj brak muškarac kog je upoznala protekle godine i sa njim uplovila u romansu", tvrdio je tada izvor za domaće medije koji je naveo i da se radi o čovjeku koji već decenijama važi za jednog od najpoželjnih ljudi sa javne scene.

"Osim što je moćan, uspješan i bogat, njen novi emotivni partner važi za najpoželjnijeg muškarca otkako se pojavio na sceni. Njegovo bogatstvo, moć i izgled bili su dovoljan razlog da osvoji Melinu koja je godinama bila nezadovoljna svojim brakom. Svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno, a on je obasipa skupocenim poklonima i pažnjom, pa se osjeća kao zaljubljena tinejdžerka".