Uroš Stanić bježi iz Elite nakon stravičnih batina: Lomi staklo i ruši sve pred sobom, slučajno otkrio honorar

Uroša je sve vrijeme obezbjeđenje pokušavalo da zaustavi, a lomio je sve pred sobom.

Izvor: Instagram printscreen / samorealno_6

Učesnik rijaliti programa Elita 9, Uroš Stanić, danas je izazvao potpuni haos na imanju u Šimanovcima nakon što je pokušao da pobejgne iz rijalitija.

Njegov prvi pokušaj bjekstva dogodio se u ekonomskom dvorištu, gdje je pokušao da preskoči krov i napusti prostor. Međutim, u tome su ga spriječili brza reakcija Marka Janjuševića Janjuša i pripadnici obezbjeđenja, koji su odmah reagovali i zaustavili ga.

Tokom incidenta, Uroš je bio vidno uznemiren, plakao je i vikao, ponavljajući da više ne želi da trpi pritisak i, kako je rekao, iživljavanje drugih učesnika. U naletu emocija počeo je da udara i lomi stvari oko sebe, a u jednom trenutku je izjavio i da u Bijeloj kući boravi za "smiješne pare".

Obezbjeđenje ga jurilo po imanju

Situacija se time nije smirila. Rastrojeni Stanić je potom pokušao da pronađe drugi izlaz sa imanja i tom prilikom je pokušao da polomi jedan od prozora. Obezbjeđenje ga je ponovo sustiglo, ali je on nastavio da viče i pruža otpor.

U jednom trenutku uspeio je da potrči preko imanja, zbog čega je obezbjeđenje ponovo moralo da ga prati i zaustavlja, dok je situacija dodatno eskalirala.

Podsjetimo, Uroš Stanić je nedavno imao i fizički sukob sa Stanija Dobrojević. Starleta ga je oborila na pod, tukla, šutirala i nanijela mu povrede.