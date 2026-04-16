Operisan Goran Ratković Rale: Otkriveno u kakvom je stanju dečko Ane Nikolić

Izvor: Kurir/ Nenad Kostić

Poznatom muzičkom producentu Goranu Ratkoviću Raletu završena je operacija srca, saznaju domaći mediji iz izvora bliskih porodici.

Prema nezvaničnim informacijama, Rale je operisan zbog problema sa srčanim zaliskom, a medicinski tim je, kako se navodi, uspješno izveo zahvat koji je trajao nekoliko sati.

Ono što ohrabruje jeste činjenica da je operacija, kako se dalje saznaje, protekla u najboljem redu, a ljekari su zadovoljni ishodom intervencije.

Porodica i bliski prijatelji su, nakon što je operacija završena, odahnuli, a Rale se trenutno nalazi pod budnim nadzorom ljekara u postoperativnom oporavku.

Za sada nema više zvaničnih detalja o njegovom zdravstvenom stanju, ali očekuje se da će naredni dani biti ključni za njegov potpuni oporavak.

Izvor: Kurir/ Mondo