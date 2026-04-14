Svi u nevjerici koga je smuvala Kendal Džener: Spavala sa 4 košarkaša, "izgustirala" repera,sad smotala fatalnog frajera

Kendal Džener uhvaćena je dok razmjenjuje nježnosti sa trenutno najpopularnijim frajerom Holivuda.

Izvor: Instagram.com/kyliejenner

Samo dan nakon što je završen festival Koačela, odnosno, dva dana nakon nastupa Džastina Bibera, pojavili su se navodi o tajnoj romansi koja je umalo svima promakla. Kendal Džener, koja je ujedno i najbolja prijateljica Hejli Biber, bila je jedna od najveselijih tokom nastupa pjevača, a njenom raspoloženju je, kako se čini, doprinijela i nova romansa ili flert sa jednim od najboljih frajera Holivuda - Džejkobom Elordijem.

Zvijezda "Euforije" i manekenka navodno su razmjenjivali nežnosti, međutim, čini se da od veze, barem za sada, nema ništa.

DEUXMOI EXCLUSIVE…Several sources tell Deuxmoi Jacob Elordi and Kendall Jenner were enjoying each other’s company last night at the Bieber after party, making out and “all over each other”@backgrid_usaXpic.twitter.com/tol9KKgYYm — deuxmoi (@deuxmoiworld)April 12, 2026

Kako je rekao izvor za Daily Mail: "Niko ne bi trebalo da se nada da će oni postati sledeći poznati 'it' par. Kasna noć na Kočeli obično nije mjesto gdje započinje nova ljubav." Insajder je takođe dodao da "Elordi jednostavno nije njen tip", te da, "iako su flertovali, malo je vjerovatno da će potrajati zbog njegovog rasporeda i ega".

Kada je riječ o tome kako Kendal i Džejkob gledaju na to što se o njihovom navodnom zbližavanju piše, oni su "prijateljski nastrojeni, flertuju i ne smeta im sva ta priča". Ipak, Kajli Džener je ta koja navija da se nešto desi, jer bi se češće viđali ako bi obe izlazile sa glumcima.

Izvor: Instagram printscreen / kyliejenner

"Kajli bi u potpunosti podržala njihovu vezu, jer je više puta rekla da bi mogli da imaju gomilu zabavnih duplih sastanaka", dodao je izvor.

Podsjetimo, glasine o Kendal i Džejkobu potekle su iz najprije od DeuxMoi, koji tvrde da je "više izvora vidjelo Džejkoba Elordija i Kendal Džener dok su uživali u međusobnom društvu na afterpartiju kod Bibera, razmjenjujući poljupce i ne odvajajući se jedno od drugog."

Elordi je prvi muškarac kog povezuju sa Kendal nakon što je raskinula dugogodišnju on/off vezu sa reperom Bed Banijem. Pre njega, Dženerova je bila poznata po vezama sa NBA igračima među kojima su: Devin Buker, Ben Simons, Blejk Grifin i Džordan Klarkson.

Kada je riječ o Elordiju, njega mjesecima unazad spajaju sa još uvijek zauzetom koleginicom Margo Robi, a godinama prije ove navodne afere, bio je u on/off vezi sa Olivijom Džejd, dok su na listi njegovih bivših djevojka bile i Zendeja, Kaja Gerber i mnoge druge.