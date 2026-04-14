Političar u Čačku hteo pevačici da digne spomenik: Muškarci tetovirali njeno ime na čelu, a ona bila zaljubljena u Miru

Na današnji dan, 15. aprila 1966. godine, rođena je britanska pop legenda Samanta Foks.

Čuvena britanska pevačica i model, Samanta Foks, osamdesetih je važila za jednu od najpoželjnijih žena u industriji zabave, a njena popularnost prelazila je granice kontinenta. Ogroman proboj donela joj je pesma "Touch Me (I Want Your Body)", nakon koje je njena karijera krenula uzlaznom putanjom.

Ipak, iza glamura i titule prvog se*s-simbola krila se i druga strana priče. Fizička privlačnost, koja joj je otvorila mnoga vrata, često joj je donosila i neprijatnosti, pa je kroz život imala niz problema sa muškarcima, počevši od odnosa u sopstvenoj porodici.

Oca, koji joj je godinama bio menadžer, optužila je za krađu, i optužen je da ju je oštetio za milion funti, od čega je pevačica uspela da povrati samo 363.000.

Pored toga, imala je stravične probleme i sa obožavateljima koji su je pratili u stopu, te čak i tetovirali njeno ime na čelu. Jedan fan je čak pokušao i da se ubije ispred njenih vrata, zbog čega je Samanta od 18. godine imala telohranitelje.

Jednom je sveštenik tokom službe u crkvi zatražio autogram od Samante - tolika je njena popularnost bila.

2007. godine je Samanta Foks bila gošća i muzičke manifestacije u Čačku, “Dani estrade” . Domaći mediji pisali su kako je jedan naš poznati političar rekao da je “ona njegova omiljena pevačica mladosti” i da želi da joj “podigne spomenik” u tom gradu.

Takođe se tada pronela priča da se od spomenika navodno odustalo jer nije želela da pokaže grudi na koncertu.

Spopao je kolega

Imala je problema i tokom snimanja, a jednom prilikom je otkrila jedno od najneprijatnijih iskustava. U dokumentarcu "Page 3: The Naked Truth" progovorila je i iznela optužbe da ju je pokojna zvezda Dejvid Kasidi se*sualno zlostavljao tokom snimanja njegovog singla "Romance".

Prisetila se i kako ju je napao u toaletu jednog restorana nakon snimanja, a njoj je tada bilo 19 godina.

"Kad god bi se pritisnuo uz mene, jasno sam mogla osetiti njegovu erekciju. Činilo se da Dejvid namerno otežava snimanje, koje je trajalo celu večnost, baš zbog toga. Bilo je to izuzetno mučno", ispričala je.

Slomila srca muškarcima

Iako su muškarci širom sveta uzdisali za njom, ona im je priredila "hladan tuš". Javno je, naime, priznala da je zapravo privlače žene. Bila je u vezi sa svojom menadžerkom Mirom Straton sve do 2015. kada je ona, nažalost, preminula od raka.

Sledeće godine Samanta je započela vezu sa Lindom Olsen, sa kojom je i dan danas u vezi, a njih dve imaju čak i dvoje dece.



