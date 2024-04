"TOKOM CIJELOG SNIMANJA JE IMAO EREKCIJU" Muškarci ludjeli za njom, a onda je rekla da voli žene

Britanska pjevačica i model Samanta Foks svoju uspješnu karijeru započela je kad je imala samo 16 godina, a 15. aprila proslavlja 58. rođendan.

Izvor: Kurir/Printscreen/Youtube

Tokom 80-ih godina prošlog vijeka bila je najfotografisanija osoba u rodnoj Velikoj Britaniji, a zbog svojih zavidnih proporcija, 98-59-84, smatrana je seks simbolom. To joj je donijelo i snimanja za editorijale za Plejboj.

Izvor: Kurir/Profimedia

Iako je bila najpopularniji britanski model, odlučila je da promijeni karijeru i prije nego što je napunila 20. Postala je pop zvijezda, a njen debitantski singl "Touch Me (I Want Your Body)" zauzeo je prvo mjesto u 17 zemalja. Imala je još uspješnih hitova, poput "Naughty Girls (Need Love Too)" i "I Wanna Have Some Fun".

Poslovni uspjesi počeli su da se nižu - uloge u filmovima, rijaliti šoui, voditeljski angažmani... No, uprkos tome, s druge je strane doživljavala životne "padove". Njen otac Patrik, koji joj je bio menadžer do 1991, potkradao ju je i oštetio za najmanje milion funti. Samanta ga je tužila, ali uspjela je da vrati tek 363 hiljade funti. Prije njegove smrti 2000, s ocem nije razgovarala gotovo 10 godina.

Osim oca, život su joj u noćnu moru pretvarali i opsjednuti obožavatelji. Zbog njih je od svoje 18. godine morala da plaća tjelohranitelje. Jedan obožavatelj iz Francuske pokušao je čak da se ubije ispred njenog stana.

"Bilo je suludih i histeričnih trenutaka - ljudi su silom htjeli da mi se približe, dodirnu kosu... Razbijali su prozore i rizikovali sopstvene živote, morala sam da bježim u helikopteru s krovova zgrada", rekla je svojevremeno Foks.

Izvor: Kurir/Printscreen/Instagram

U dokumentarcu "Page 3: The Naked Truth" progovorila je i iznijela optužbe da ju je pokojna zvijezda Dejvid Kesidi seksualno zlostavljao tokom snimanja njegovog singla "Romance".

Prisjetila se i kako ju je napao u toaletu jednog restorana nakon snimanja, a ona je tada imala 19 godina.

"Kad god bi se pribio uz mene, jasno sam mogla da osjetim njegovu erekciju. Činilo se da Dejvid namjerno otežava snimanje, koje je trajalo cijelu vječnost, baš zbog toga. Bilo je to izuzetno mučno", ispričala je svojevremeno.

Nakon snimanja, Kesidi je pozvao Foks i njenog oca na večeru.

Izvor: Kurir/Profimedia

"Otišli smo na večeru s mojim ocem i ljudima iz diskografske kuće. U jednom trenutku, tokom večere otišla sam u toalet, a on me je pratio. Kada je ušao u toalet, nabio me uz zid te pokušao da mi zabije jezik u usta. Pobjegla sam i vratila se pravo do stola kod oca. Ipak, nisam mu ništa rekla, bila sam preplašena", prisjetila se Foks te večeri.

Izvor: Kurir/LONDON ENTERTAINMENT / SPLASHNEWS.COM / SPLASH / PROFIMEDIA

Iako su muškarci širom svijeta uzdisali za njom, ona im je priuštila "hladan tuš". Javno je, naime, otkrila da je zapravo privlače žene. Bila je u vezi sa svojom menadžerkom Majrom Straton sve do 2015, kada je ona, nažalost, preminula od raka.

Nakon toga, ponovo je pronašla ljubav, i to u zagrljaju Linde Olsen, za koju se 2022. i udala nakon dugogodišnje veze.